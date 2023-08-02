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以為賺到一天 板中高三暑輔沒放颱風假「改線上教學」
中颱卡努來襲，新北市府晚間8點左右宣布明停課停班。不過有板橋高中讀者投訴認為，新北已經放颱風假，但高三生仍要上暑輔課，僅改為線上教學，師生無法放假不盡合理。校長賴春錦說，因考量後續較難補課、高三生有學測複習壓力，因此早已公告若放颱風假，就會改為線上教學。
中央氣象局今傍晚宣布陸上警戒區包括台北、新北、基隆與宜蘭，4縣市也在陸續宣布明日停止上班上課。不過板橋高中讀者指出，新北市宣布明日停課停班，陳姓教務主任卻仍要求高三師生上暑期輔導課，改採線上教學，認為師生無法放假不盡合理。
校長賴春錦表示，考量原因有二，一是參加暑輔的學生都有繳費，為維護學生權益，沒有上到課的天數需要補課或退費，且7月22日開始上暑輔課，直到8月18日結束，後續僅剩1周便開學，要再找時間補課有難度；二則是高三生有複習壓力，因此早已公告若放颱風假，就會改為線上教學，除非停電，不然線上教學這幾年因疫情關係師生都不陌生，認為師生來說是雙贏。
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