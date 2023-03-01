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義民高中學測出學霸 劉柏雍6科全滿級冠新竹縣

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
義民高中學生劉柏雍（右）與郭芊芊（左）在今年學測交出漂亮成績。圖／義民中學提供
義民高中學生劉柏雍（右）與郭芊芊（左）在今年學測交出漂亮成績。圖／義民中學提供

義民高中學生劉柏雍在今年學測中，以6科全部滿級分的成績，獲得新竹縣榜首稱號，而同校的郭芊芊也考出4科58級分的高分，2人的表現就連學校都驚喜，雖在學期間曾面臨遠距教學困難，不過靠著按部就班的讀書規畫，仍取得優秀成績。

義民中學表示，劉柏雍在國文、英文、數A、數B、自然、社會，6科全部獲得15級分滿分成績，而劉柏雍從小便立志從醫救人，未來很有可能朝醫學專業發展，劉的父母也從小告訴他要成為一個有溫度的人，加上祖父罹患阿茲海默症，讓劉柏雍更堅定從醫志向。

考出4科58級分的郭芊芊也讓學校感到欣慰，因為她不僅是新住民子女，且年幼時父親便罹病離世，她是在奶奶及母親的照顧下成長，並鼓勵她要成為刻苦自勵的人，就連學校老師眼中的她，都是抗壓力強、會靠閱讀調劑心情的孩子，郭芊芊未來則想就讀電機相關科系，進入園區發展。

義民高中校長陳衍財表示，劉柏雍就讀於普通科菁英班3年，完全配合班上紮實的課程規畫，如願拿下6科滿級分佳績，學校會透過教學領域研究會或共備社群，剖析未來命題趨勢，持續開設多元化的選修課程，希望學生都能適性揚才，找到展現個人亮點的舞台。

滿級分 遠距教學 菁英

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