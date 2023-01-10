獨／台東高商段考國文洩題 60分題目答案相同 師生炸鍋

有讀者向本報投訴，國立台東高商去年11月28至30日舉行高二期中考，國文科卻發生洩題爭議。有學生發現，國文段考題與先前國文課堂複習卷題目高達60分是相同的，題目順序答案都一致。經向該校教務主任、校長反映後，卻未獲得正面回應，也未辦理重考，存有不公平的疑慮，甚至將影響學生繁星排序。

讀者表示，洩題事件爆發後，教務主任去年12月2日知悉此事件、校長去年12月19日知悉此事件。但教務主任與校長皆選擇消極處理，不作為的舉動也引起校內教師、學生、家長諸多不滿，認為教務主任與校長嚴重怠職，罔顧學生權益。

讀者指出，台東高商全校高二共10個班，有4個班曾考過該張複習卷，複習卷與段考卷的非選擇題，題目順序答案都一樣，佔40分，再加上其餘重複的題目，高達60分是相同的，題目順序答案都一致。

據了解，台東高商去年12月19、26日與今年1月4日召開相關會議論及此洩題事件，卻仍未提出任何配套措施，罔顧學生成績權益。

會議資料也提到，「命題老師於期中考前於任課班級小考題目，於期中考中題目順序完全相同，造成非任課班級與任課班級學生準備考試的方向有些差別。」，建議未來定期評量的範圍題型於考試前回傳教學組，以便於公告周知；並請各科教師討論出命題方式、評量範圍，並依照科討論後結論執行。

讀者質疑，洩題事件將直接影響高二學生的國文科成績的公平性、第二次段考前三名總成績計算、第二次段考前三名優秀成績獎狀、學期總成績優秀成績獎狀、申請相關獎學金的分數差異，更讓家長憂心的是，會直接影響子女在「高三申請繁星的校內總成績排序」。

對此，教育部表示，經向學校了解後，學校說明，今年1月3日接獲相關事證後，即以「尊重教師專業自主」、「維護學生最大利益」、「公平、公正、公開」三原則進行調查處理，並採取三項緊急應變措施。

三項措施包括校長邀集國文科教師，依年段別共召開3場座談會，釐清定期評量命題樣態。並由國文科教學研究會納入討論，經分析各班於本次國文科之成績分布，與過往定期評量相較，無顯著差異，因此決議不重考，並調降題目雷同部分之占分比率。

第二，學校已將本事件所涉命題評量倫理及命題專業，列入期末各科教學研究會討論題綱，籲請教師務必遵守相關法令及倫理；另外，學校已請高二各班導師向各班學生溝通說明，校長另已於昨天上午升旗典禮，再次向全校師生宣導說明。

國教署表示，已要求學校應確依「高級中等學校學生學習評量辦法」規定妥適處理，並應與師生充分溝通說明。