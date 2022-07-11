圖輯／大學入學首次分科測驗登場 禁止家長進入陪考

大學入學考試首次實施分科測驗，今、明兩天（11、12日）開始登場，全國共2萬9086人報名。上午有不少考生一早就來到試場外排隊，準備進入考場應試，排隊時也是利用空檔時間再次複習。

因疫情影響，考生需要有准考證，進入時量測體溫、清消才能進入考場，同時禁止家長進入陪考，家長只能送考生到考場門口。有家長送考生到考場後，為考生加油打氣，期待能有好成績。 大學入學考試首次實施分科測驗，今、明兩天（11、12日）登場，上午有不少考生一早就來到試場外排隊，準備進入考場應識。排隊時也是利用空檔時間再次複習。記者黃義書／攝影 大學入學考試首次實施分科測驗，今、明兩天（11、12日）登場，受疫情影響家長不能進入考場，在送考生到考場門口，送上最深的祝福與加油。記者黃義書／攝影 大學入學考試首次實施分科測驗，今、明兩天（11、12日）登場，全國共2萬9086人報名。上午考生來到考場準備應考。記者黃義書／攝影 大學入學考試首次實施分科測驗，今、明兩天（11、12日）登場，受疫情影響進入考場必須量體溫。記者黃義書／攝影