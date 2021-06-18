台大國文免修門檻過高挨批 學生會提廢除國文必修失利

台灣大學今舉行教務會議，討論國文科免修、必修等議題。台大中文系於會上提案「大學國文免修辦法」照案通過，最快110學年第一學期實施，但台大學生會提案廢除國文則未獲通過。台大學生會質疑，免修門檻過高，也不利特殊選才和指考學生，批評「免修有跟沒有一樣」，完全忽視學生意見。

台大中文系今於教務會議上提出「大學國文免修」，希望比照外文系的大一英文，提供新生國文課免修的機會。門檻包含學測國文取得15級分，且情意、知性兩題手寫題皆獲得A等第，才能獲得免修考試資格，另還要在暑假中文系自辦的免修認證中通過，才能得以免修。

不少台大學生認為門檻過高，且不利特殊選才和指考學生，在今日的教務會議中，會中師生提問免修考試批改標準，中文系僅回應對免修學生是「高要求」。

台大學生會也轉述，台大中文系教授張麗麗在會上引用往年學測分數表示，以全國分數來看，取得學測15級分的人數相比於國寫A等第的人要少，能「推測」學測15級分難度比國寫更高，並據此「估算」台大1000位15級分的同學中，約有800至1000位可以達到寫作兩題A的標準。

卻有許多台大生批評「在這個限制底下，免修有跟沒有根本一樣」，並認為中文系教授說法缺乏邏輯常識，如103會考便出現許多國文滿分、卻在作文失利，導致無法進入第一志願的學生，可見作文能力與國文測驗分數並不相關，中文系直接將兩項分數並行估算的數據必有嚴重誤差，無法直接推算比例，批評「原來中文系教授免修統計」、「為了避免上述狀況，我建議中文系以後統計學要列為必修」。

台大學生會則在會中提案討論廢除大學國文必修，改列通識課程。他們建議，以寫作訓練為主軸的課程，應納入基本能力課程；以文學鑑賞和文化思想為主軸的課程，應納入校內通識A1領域。但此提案未獲通過。

台大學生會長楊子昂表示，遺憾無法達成廢除國文必修的目標，但會議中已要求教務處於下學期召開大學國文必修公聽會，並預計110學年第二學期教務會議重啟討論。她表示，學校必須面對大學國文無法回應學生不同專業需求的根本性問題，才能達到台大所提倡「未來大學」的教務改革方向。

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