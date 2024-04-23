好讀周報／職棒很常見！左投不一定是左撇子 這些球員都藉非慣用手比賽？

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人隊打者艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）可能是MLB最厲害的左打者，同隊王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）也躋身最棒左投手之列。但是，兩名球員都不認為自己是左撇子，而是右撇子，只是會用左手投或打。

MLB史上經常出現不是利用天生慣用手比賽的球員，這種現象在其他運動中很少出現，但在棒球場上卻很常見。

瓦德茲用右手寫字、吃飯、揮棒，但左臂助他兩度入選全明星賽陣容，並投出一場無安打比賽。

瓦德茲年輕時就決心成為左投，他透過口譯以西班牙語說：「11歲時，我覺得用左手投球很舒服，但我會用右手做其他事」。

左投選手2023年占MLB比賽約26%，但MLB的左撇子只占總人數的10%到12%。

瓦德茲說，MLB對優秀左投的需求很高。他說：「人們總說左投很重要且所有最厲害的投手都是左投，因此我決心要成為一名左投投手。」

美聯冠軍戰首場太空人先發投手瓦德茲。美聯社

不同於瓦德茲，艾瓦瑞茲用右手投球、寫字和吃飯，但用左手揮棒。艾瓦瑞茲透過口譯說：「我習慣用左手揮棒，我爸也用左手揮棒，但用右手做其他事情。」

MLB活躍球員名單上，共有95名守位球員以左打、右投，其中包括能投擅打的洛杉磯道奇隊球星大谷翔平。太空人隊擁有MLB中唯二左投和右外野手，分別是麥科密克（Chas McCormick）和傑克‧梅耶斯（Jake Meyers）。

傑克的父親保羅也曾是外野手，他慣用左投、右打。克紹箕裘的傑克表示，父親的身教和訓練讓他贏得今日在MLB的位置，而麥科密克則是他合作過、唯一能做到左投右打的夥伴。

相形之下，多倫多藍鳥隊外野手史普林格（George Springer）用右手揮棒和投球。今年春天，史普林格用左手寫字，嚇到隊友特納。

史普林格2017年在世界大賽榮膺「最有價值球員」時澄清他是左撇子，而他唯一會用右手做的事，就是打棒球和高爾夫球。史普林格的父母表示，他小時候就用右手抓球，且持續堅持用右手玩球類運動。他說：「我從沒認真想過這件事，我覺得能用左右邊軀幹做不同的事很酷。」

研究手部習性20年的美國心理學教授克里斯特曼說：「左撇子學習用右手，比右撇子學習用左手更容易，因為大多數左撇子的雙手更靈巧。」