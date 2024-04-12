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國際小學堂／凱特罹癌震驚各界 罹癌青壯年近30年增79%

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
凱特化療 媒體搶報 英國各報三月廿三日都在頭版報導凱特王妃罹癌接受化療。（美聯社）
凱特化療 媒體搶報 英國各報三月廿三日都在頭版報導凱特王妃罹癌接受化療。（美聯社）

英國凱特王妃三月下旬宣布罹患癌症，震驚各界，尤其她年僅四十二歲。癌症患者雖大多為年長者，但近期研究發現，全球未滿五十歲罹癌的病例，近卅年來激增約八成。學者對此趨勢原因未有定論，從菸酒、肥胖到加工食品都有嫌疑。多留意身體警訊、及早篩檢為對抗青壯年罹癌的可行方式。

未滿歲癌症死亡數 增近28％

法新社報導，英國醫學期刊「腫瘤學」去年刊登的一項大型研究發現，一九九○年到二○一九年間，全球每年未滿五十歲確診廿九種常見癌症任一種的患者總數，大增將近八成，原因無人能確定。

這項全球性研究發現，一九九○年，全球不滿五十歲的癌症確診病例為一八二萬例，到了二○一九年增加到三二六萬例，增幅達百分之七十九。

研究人員還預測在這個十年結束前，未滿五十歲的癌症新病例數還會再增加三成，經濟富裕國家將尤為顯著。

青壯年罹癌人數增加，和全球人口增長有關。不過，過去半世紀各年齡罹癌者存活率已幾乎翻倍，但未滿五十歲癌症死者數在過去卅年來卻仍增加近二成八。

英國伯明罕大學癌症學者西瓦庫瑪說，罹癌青壯年增加的趨勢可謂一種「流行病」。自從凱特一月歷經腹部手術、上個月廿二日宣布罹癌後，西瓦庫瑪等醫師均發聲，指出在診間看到的青壯年癌症病患越來越多。

乳癌最常見 消化道癌症受關注

青壯年癌症患者中，乳癌最為常見，但研究人員特別憂心結腸癌、胰臟癌、肝癌、食道癌等消化道相關癌症。美國癌症學會指出，以未滿五十歲的美國男性癌逝者來說，結腸癌如今是頭號殺手，在女性癌逝者中也僅次於乳癌。

參演漫威超級英雄電影「黑豹」的影星查維克博斯曼二○二○年就是因結腸癌病逝，年僅四十三歲。台灣常將發生在結腸、直腸的惡性腫瘤通稱大腸癌。針對青壯年癌症病例增加，西瓦庫瑪坦言尚未有證據能確定其原因，可能是多項因素綜合導致。

英國貝爾法斯特女王大學癌症流行病學教授柯爾曼說，潛在解釋有二。其一，當前四十幾歲青壯年比上一輩更早暴露於菸、酒、肥胖等致癌因子。她指出，流行病式的肥胖問題直到一九八○年代才開始。西瓦庫瑪也認為，肥胖起碼是部分原因，但有些青壯年患者既非肥胖，也沒有遺傳具罹癌風險的基因。

柯爾曼的第二個解釋是，青壯年面臨與以往不同的問題，疑似禍首包括若干化學物、新藥物甚至塑膠微粒，但未獲證實。

也有人歸咎於高度加工食品，但亦無足夠資料佐證。

另有理論指向食物會改變腸道微生物群，但柯爾曼的研究雖顯示癌症會改變微生物群，卻難定論微生物群的改變會致癌。

開設年輕癌症病患特別門診的伯明罕大學教授貝格斯說，青壯年罹癌數增加的原因不少，包括醫界越來越善於在早期發現癌症；年輕人對自身健康的覺察度也比上一輩敏銳，更願意在相關症狀剛出現時就尋求幫助。

英國觀察家報引述貝格斯指出，其他因素還有部分癌症風險因子可能透過家族基因遺傳；隨著帶有癌症風險基因的人比以往壽命更長且能生育更多小孩，這類基因於是在人口中累加。

年輕人罹癌 化療劑量耐受度高

為了應對青壯年結腸直腸癌病患數增加，美國二○二一年將建議篩檢年齡下修到四十五歲。好消息是，年輕罹癌者對化療劑量的耐受度比年長患者高，可用更強效治療方式。英國華威大學醫學教授楊恩說，較年輕罹癌者存活率一般較高；像凱特這樣手術中意外發現癌症，多半是還沒有明顯症狀的早期癌症，化療更有效。

學者希望凱特的經驗能提醒民眾，一旦察覺任何身體異狀就應諮詢醫師。西瓦庫瑪說，人們對自己身體狀況多半有自知之明，「如果你真的覺得哪裡不對勁，不要拖延，就去做檢查」。

2022年全球癌症數據 製表／高詣軒
2022年全球癌症數據 製表／高詣軒

凱特王妃 癌症 罹癌 英國

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