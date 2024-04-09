113會考數學科／最後衝刺！4大常考題型、出題趨勢全解析 新綱已刪內容一次看

一、113年國中教育會考數學科試題題型與趨勢

今年的國中教育會考是108課綱的第三屆學生，李熙老師以112年的試題為例，說明今年會考的整體趨勢：

◆ 選擇題25題 ◆ 非選擇題維持2題，共6分 ◆ 9題生活題 ◆ 最後2題為生活題組題

近年來數學科多設計素養導向、跨領域等活用試題，但試題本中仍會維持一定比例評量重要核心學科概念，此外，也會更強化「生活實踐題」的設計，透過真實情境脈絡進行提問。

二、應考訣竅

1. 選擇題四個選項平均分配，若同學遇到不會寫的題目時，可依照其他試題所出現的選項，以平均分配的方式來猜選答案，命中的機率會相對高一些。

2. 非選擇題絕對要能寫盡量寫。以112年的數學科級分對應表而言，若非選擇題拿0分，則選擇題必須25題答對23題才能拿到A；而若是非選擇題拿到滿分6分的同學，選擇題只要答對18題，容錯7題，一樣可以拿到A，由此可見非選擇題的重要性。

註：李熙老師分析數學科級分對應表，以及各等級容錯題數，詳見影片。

3. 新課綱納入的課程，如：三視圖、等比數列、三角比……。此部分的內容皆不算太難，同學務必熟練相關概念，只要考出來一定可以拿下分數。

三、常考題型分析

1. 尺規作圖：有兩種作圖非常重要，分別為中垂線作圖與角平分線作圖，特別是此兩種作圖延伸的性質，「中垂線上任一點到兩端點等距」、「角平分線上任一點到兩邊垂直等距」，只要考到這個部分，一定要用到這些性質來解題。

2. 內、外、重心：最近這幾年比較少考利用公式解題的題目，而是著重在三心的作法，以及三心延伸的特性。

3. 二次函數：年年必考的主題，最常考的觀念為對稱性(對稱軸與頂點)、平移(開口方向大小不變)、最大值與最小值(頂點)，同學一定要熟悉這些概念。

4. 素養題：只要結合時事、情境做出敘述，任何題型都可以做成素養題，而題中通常會給一個關係式，並圍繞關係式提出問題，只要按照題目給的條件代入關係式就可以輕鬆解決問題。

註：詳細的常考題型分析與必考重點，請見李熙老師影片教學。

四、考前一個月的建議

1. 加強「實戰經驗」

透過一回又一回歷屆試題的演練，可以幫助找出盲點，沒做題目之前似乎懂，做了歷屆試題後卻發現又有問題，利用這樣的演練把自己似懂非懂的觀念確實釐清。

2. 不浪費時間在課綱已刪除的內容

考試只剩下一個月左右的時間，請在有限的時間下更要有「選擇性」的準備，千萬別浪費在那些不曾出過甚至根本不會考的題目。依據「十二年國民基本教育課程綱要」數學領域手冊規定，以下內容是113年會考不會出現的題型：

(1) 不處理「絕對值的方程式與不等式」的題型。 (2) 不涉及科學記號四則運算及其他底數的負整數次方。 (3) 三視圖不出現提供視圖要求學生重製立體圖形。 (4) 解二元一次聯立方程式，不考慮到無解及無限多組解的狀況。 (5) 不涉及有兩個不等號的一元一次不等式。例：－2＜3x＋5＜9。 (6) 多項式乘法，乘積最高次為三次。 (7) 多項式除法，被除式次數最高為二次。不涉及使用分離係數法。 (8) 不出現函數符號 f (x)、g(x) ……。 (9) 不談論圖形的包含關係。 (10) 複合圖形以多邊形為限，不適合出現與圓相關的圖形。 (11) 不介紹圓內角、圓外角、弦切角及圓冪性質。 (12) 不處理兩圓的位置關係及兩圓的公切線。 (13) 不涉及二次函數的配方法。 (14) 樹狀圖以兩層為限。

3. 訓練自己在時間限制壓力下做題

自己在家模擬考場情境，塑造考試的氛圍，甚至工具的選擇（碼錶、2B鉛筆、畫卡），都要盡量貼近實際考試，強化自己拿到試卷後的讀題速度、作答速度、時間分配、甚至猜答案，事先培養這些臨場考試技巧，相信大家可以在最後一個月做最完整的準備。

4. 調整身體狀態

剩下一個月的時間，同學們應試著慢慢提前睡覺，在考前一個禮拜時最好可以達到22點前就寢，讓身體有充足的休息時間。飲食方面也以清淡為主，盡量不要吃調味重的、辣的，讓身體保持舒適健康的狀態，迎戰教育會考，祝福每一位即將上考場的會考戰士們，及第成名！