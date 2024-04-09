113會考英文科／倒數30天衝出好成績！1類題型增要把握 長篇閱讀考前這樣練

113年 (2024) 國中教育會考，將於112年5月18、19日舉行。為了迎接108課綱的第三年會考，力宇教育Yvonne老師將近五年的歷屆考題做了分析，提供考生們在考前這一個月的衝刺秘訣，讓考生們能更精準複習、取得佳績。

英語會考分為閱讀測驗及聽力測驗兩個部分，閱讀測驗部分在60分鐘內需作答40～45題，其中包含「單題，測驗字彙、語意及語法」，單題的總題數從15題加多到112年的23題，而題組題通常有8～10篇文章，因此題組題目占約20～30題。

從近五年的考點來分析單題，基本取分題的題數變多了，單字題也逐年增加，Yvonne老師建議同學不能放棄，考題中的所有單字，都是108課綱中列出的基礎1200字，同學必須使用「常用英語2000單」課程，搭配例句進行單字演練與背誦，並不斷反覆刷題，增加對單字的印象，才能輕鬆答題！而在語法重點上，時態題及第五冊的被動語態、名詞子句及關係子句，每年都是出題機率最高的重點，除了題目增多之外，學生答題速度也必須加快，建議同學跟著「國中英語會考總複習」中Yvonne老師的破題訣竅，輕鬆抓取重點，正確答題！

在題組題部分，近五年的篇數減少、題目數量也隨之下降。但這並不表示考題變簡單了！相反的，文章故事的字數增多，其中一篇總字數甚至高達307字！另外詢問細節的題目也是大量出題，因此在閱讀文章上，必須花更多的時間來抓取細節，同學必須每天做兩題以上的文章閱讀，可以使用力宇教育與聯合報出版的「英語閱讀素養50篇(1)(2)」共100篇來密集訓練文章閱讀能力，並保持答題練習熱度、在最後一個月衝刺出好成績！

而在聽力測驗的25 分鐘內考20~30題，其中分為三個題型：(1) 辨識句意 (單句＋圖表) 3～10題；(2) 基本問答 (適當回應) 7～10題；(3) 言談理解 (短文及對話) 10～15題。辨識句意尤其需要特別注意單字，而在基本問答的考題，對於對話及wh問句需要加強練習，第三大題的言談理解，對於長篇文章的聽力，同學更要沉住氣，仔細聆聽，音檔會播放兩次，同學第一次沒聽清楚，不需要太緊張而自亂陣腳，再聽一次更能抓到重點，慢慢一題一題破解即可。而這些演練也都是得靠平時的聽力練習。

針對國中會考英語聽力，在考試前的準備著重在熟悉外師發音，Yvonne老師建議同學可搭配使用「英語常用單字2000」課程，每天反覆背誦常考單字及其例句，透過外師發音影片學習單字例句發音，訓練英語耳。「國中英語會考總複習」的課程中也提供近2000題約60回的英聽測驗，供同學隨點、即聽、即演練、即檢討，錯題也可以反覆練習。

最後針對國中英語會考最後一個月的衝刺，Yvonne老師建議同學使用「常用英語2000單」及「國中英語總複習」刷題雙寶，進行不斷地刷題演練，若是遇到不熟悉的題目，平台也會提供教學影片供同學再次複習、加深印象。希望學生能在考前最後的這段時間，把不熟、不懂的地方加以補強，全力衝刺人生的第一次大考！