寫作教室／找到原因、解決問題 這時你需要「反向魚骨圖」

還記得上周那條向右游的魚嗎？當我們能用魚骨圖條理清楚地整理出造成問題的原因後，就該想辦法解決問題了。這周，我們要介紹用來找答案的──反向魚骨圖。

學會了魚骨圖後，反向魚骨圖一點也不難，我們首先要將想要解決的問題放進魚頭中，並將魚頭朝左擺放，接下來依循魚骨圖的結構，在魚頭後畫上一條向右延伸的中央骨幹，最後加上從中央骨幹分支出的「大魚骨」以及從大魚骨長出的「小魚骨」，就大功告成了。在反向魚骨圖中，大魚骨代表的是解決問題的主要方法，而這些主要解決方法所能延伸出的細節與例子，就會被記錄在小魚骨上。這次，一樣讓我們藉由2024年3月25日出刊的好讀周報第三版文章〈獼猴掠食 給你補償〉為例，來實際運用反向魚骨圖。

反向魚骨圖。（製圖／黃子芸）

文章中提到，中山大學提出了「獼猴掠食補償學生試辦措施」，以補償被搶食造成的經濟損失，由此我們來試著解決獼猴造成損失的問題。第一步，先將想解決的問題，如：降低獼猴搶食造成的損失，寫進圖表最左邊的魚頭，接著將解決方法，如校方提出的經濟補償、文章第二段台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟提出的「把食物收好」，又或者是正常化人猴關係等，分別填入大魚骨中，最後利用小魚骨做更具體的補充，以此完成反向魚骨圖。

閱讀文章或接收新知時，我們必須要學會意識到其中可能產生的問題。挖掘問題，並試著從問題中找出解答是非常重要的技能，若能妥善運用，甚至能解決許多來自生活的困擾。而一組完整的魚骨圖能夠用最清楚的方式整理出問題，並判斷出解方，在整理正反兩種魚骨圖的同時，也能讓我們更清晰地審視問題的嚴重性以及解決方法的合理性。下次不妨試試吧！