快訊

錯過再等12年！今年「四龍時」有3天 四生肖今可拜觀音旺運

聯合報社論／小圈圈用人，賴清德組閣起手式保守拘泥

終身俸飛了！空軍士官長服役19年 「這原因」勒令退伍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好讀周報／國中生打籃球急停跳投竟骨折 醫提醒：一處長期不舒服應就醫

聯合報／ 好讀周報
脛骨上緣突起即是脛骨粗隆，年輕朋友運動起跳及落地瞬間（見圖），股四頭肌用力收縮，力量經由髕骨及韌帶傳送到脛骨粗隆上。（圖／高雄中正脊椎骨科提供）
脛骨上緣突起即是脛骨粗隆，年輕朋友運動起跳及落地瞬間（見圖），股四頭肌用力收縮，力量經由髕骨及韌帶傳送到脛骨粗隆上。（圖／高雄中正脊椎骨科提供）

文／記者潘奕言

高雄15歲李姓國中生酷愛打籃球，日前一個急停跳投動作後，膝蓋下方突然劇痛，整個人癱倒在地爬不起來，檢查後發現是「脛骨粗隆骨折」。骨科醫師廖志祥提醒，青少年脛骨粗隆處生長板尚未閉合，過度跳躍容易骨折，建議運動前做好暖身及伸展。

李同學送醫後，醫師為他進行固定手術，術後進行2至3個月的復健治療。高雄中正脊椎骨科醫師廖志祥表示，脛骨上緣的突起即是脛骨粗隆，是膝蓋韌帶與脛骨的連結處。

脛骨上緣突起即是脛骨粗隆，年輕朋友運動起跳及落地瞬間，股四頭肌用力收縮，力量經由髕骨及韌帶傳送到脛骨粗隆上。（圖／高雄中正脊椎骨科提供）
脛骨上緣突起即是脛骨粗隆，年輕朋友運動起跳及落地瞬間，股四頭肌用力收縮，力量經由髕骨及韌帶傳送到脛骨粗隆上。（圖／高雄中正脊椎骨科提供）

脛骨粗隆骨折好發於12至15歲的年輕運動愛好者，常因為起跳及落地瞬間，股四頭肌用力收縮，力量經由膝蓋韌帶傳送到脛骨粗隆上，把脛骨粗隆處的生長板硬生生拉起，造成骨折。

主要是青少年的脛骨近端有兩處生長板，快速發育階段，生長板由後往前閉合，但在15歲增高期後段，脛骨粗隆處的生長板還未閉合，仍處於疏鬆、脆弱層，但青少年的肌肉、肌腱及韌帶快速生長，在股四頭肌劇烈拉扯下，造成脛骨粗隆骨折。

該如何預防？廖志祥說，適當運動可強化膝蓋周邊肌肉、骨骼，讓膝蓋穩定性更高；運動前也要適當伸展及暖身，讓肌腱保持柔軟度，循序漸進，讓骨骼發育跟上肌力。

他也提醒，脛骨粗隆骨折前常先發生「脛骨粗隆骨凸炎」，若跑跳時覺得膝蓋前側不舒服，經過適當休息及藥物治療後即可改善；但若不舒服超過3周，經休息也無法改善，應盡早就醫，找出病因。

好讀周報 籃球 肌腱 運動 醫師 骨折

延伸閱讀

好讀周報／新北高中生有福了！18周醫學概論課程 114學年度線上開課

好讀周報／糾纏藝伎討拍照、雪地亂丟垃圾 日本湧大量海外觀光客成公害

佳暮英雄賴孟傳九曲洞背傷者 他透露平時可背100多公斤

強震中橫落石砸菜車！駕駛昏迷指數4 「這原因」家屬決定不手術

相關新聞

好讀周報／國中生打籃球急停跳投竟骨折 醫提醒：一處長期不舒服應就醫

高雄15歲李姓國中生酷愛打籃球，日前一個急停跳投動作後，膝蓋下方突然劇痛，整個人癱倒在地爬不起來，檢查後發現是「脛骨粗隆...

紐時賞析／貨輪越來越大 官員憂基伊大橋坍塌事件重演

As larger and faster container ships began to chug up the De...

113會考英文科／倒數30天衝出好成績！1類題型增要把握 長篇閱讀考前這樣練

113年 (2024) 國中教育會考，將於112年5月18、19日舉行。為了迎接108課綱的第三年會考...

113會考數學科／最後衝刺！4大常考題型、出題趨勢全解析 新綱已刪內容一次看

113年國中教育會考數學科試題題型與趨勢：今年的國中教育會考是108課綱的第三屆學生，李熙老師以112年的試題為例...

113會考國文科／不從頭讀！最後衝刺3招精準出擊 新綱三大題型一次看

清明祭祖過後，便是113年會考最後的衝刺階段啦！在有了祖先庇佑，及各路文昌君的加持下，各位同學準備好接招了嗎...

寫作教室／想分析事件因果？ 「魚骨圖」是你的好助手（一）

除了用來整理歸納的康乃爾筆記法，當我們要分析事件的因果時，「魚骨圖」將會是你的得力助手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。