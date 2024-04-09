好讀周報／糾纏藝伎討拍照、雪地亂丟垃圾 日本湧大量海外觀光客成公害

文／陳韻涵輯

新冠肺炎疫情解禁加上日圓貶值，海外觀光客自去年起湧入日本。眾多旅客雖然帶動日本經濟疫後復甦，卻也對當地居民、交通、環境及文化造成困擾與禍害。

日本2008年基於「觀光立國」原則成立國土交通省觀光廳，宣傳豐富的歷史文化資產，但疫後的報復性旅遊加上日幣匯率持續維持在低點，讓眾多遊客將日本當作出國旅遊首選。

然而，外國旅客蜂擁至觀光地區，人數遠超越當地負荷時，便形成「觀光公害」（overtourism，又稱過度旅遊），如何在觀光與公害之間取得平衡，成為日本中央與地方政府的新挑戰。

●江之島／著名平交道 當地人擠不上車

觀光客到江之島電鐵平交道前打卡，已經影響當地居民的生活。（圖／取自網路）

東京近郊神奈川縣鎌倉市以大佛和江之島電鐵最著名，電鐵一處海景平交道是《灌籃高手》的著名場景，但該電鐵也是當地人通勤的必要交通工具。如今大量觀光客塞爆車廂，當地人擠不上車而引發民怨。

歷史文化濃厚的京都也面臨類似問題，行經觀光區的巴士擠滿遊客，在地人和長者搭不上車而招致埋怨。為解決此問題，京都市府已規定市公車禁止遊客攜帶大件行李上車。

●祗園／車道上遊走 糾纏藝妓討拍照

祗園出現不少遊客堵在茶室門口，未經許可隨意對藝妓或舞妓拍照。（圖／取自網路）

同樣在京都，以花街文化聞名的祗園周遭出現不少遊客走在車道上，未經許可隨意糾纏藝妓或舞妓拍照。祗園與建仁寺代表忍無可忍向市府抗議，稱祗園是當地人的生活空間，要求市政府介入處理。本月起，人氣景點「祇園花見小路」全面禁止觀光客進入，違者罰款1萬日圓。

●合掌村／垃圾埋雪裡 融雪後髒亂畢露

鏡頭轉向岐阜縣白川鄉合掌村，當地人字形建築「合掌造」1995年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，四季都吸引大批遊客造訪。冬季積雪的合掌村美如仙境，但當地人發現許多遊客把垃圾埋進雪裡，融雪後便原形畢露，這種破壞環境的脫序行徑，讓當地居民不勝其擾。

●租車自駕／看不懂警示 影響觀光區交通

在日本都會區以外的北海道、沖繩、四國，以及富士山等地區觀光，租車自駕的交通便利性與時間彈性較大，但日本為右駕，許多自駕旅客不熟路況、交通規則，不諳雪地駕駛技能，或看不懂警示標語，嚴重影響觀光地區的交通。

北海道租車公司表示，約70%的交通事故為觀光客租用車輛造成，發生事故勢必會影響行程，車損賠錢事小，萬一發生人身事故或惹上官司則麻煩許多。日本已有租車公司為避免麻煩，不再租車給非日籍旅客。

日本國土交通大臣齊藤鐵夫已表示，各單位將檢討外國觀光客訪日「過度旅遊」的問題，並訂定可持續的旅遊對策。觀光廳已擇訂北海道最北端的新雪谷、東京淺草，以及沖繩最南端的UNESCO世界自然遺產西表島等20個熱門觀光區，擬定示範政策，盼解決過度旅遊或遊客激增對居民生活和環境帶來的負面影響。

●找解方／大阪 對遊客開徵收金 山梨 收富士山通行費

梨縣將從今年7月起對轄內富士山登山步道的登山客，強制徵收每人2000日圓的「通行費」。（圖／X平台）

大阪府知事吉村洋文表示，將探討「徵收金」制度，規定造訪大阪的遊客繳稅，作為應對觀光公害的財源，本月舉行專家研討會共商對策。日本總務省對此表示，地方政府引進將課稅對象限定為外國人的法定稅收並無先例，新制需要經過總務大臣松本剛明同意。大阪府目前已向造訪大阪的所有遊客徵收「住宿稅」，課稅對象為房價一晚逾7000日圓的旅客，依住宿費用高低徵收100日圓至300日圓的住宿稅。

另外，近年跨出舒適圈享受大自然的「凹逗咖」年齡層下降，日本最著名的富士山登山客也暴增。山梨縣議會已通過新條例，自今年開山的7月1日起，將對轄內富士山登山步道的登山客，強制徵收每人2000日圓的「通行費」。新增的通行費不同於目前已實施、由登山客自由捐獻（但大多數人都會繳納）的1000日圓「保全協力金」；換言之，今夏開山後，每位登山客最多得負擔3000日圓。山梨縣議會希望藉此解決富士山登山步道擁擠的問題，並強化安全措施。

由於富士山的山屋床位有限，許多人選擇當天迅速來回，俗稱單攻或彈丸登山（bullet climbing），但這種登山方式通常半夜起登導致睡眠不足，長時間在高海拔地區爬坡則耗費大量體力而容易發生意外。根據新條例，今年7月至9月中旬的開山期間，富士山5合目（合目為日本計算登山的單位，富士山從山腳到山頂共有10個合目）的吉田口登山步道會設置閘門，每日下午4時至翌日清晨3時禁止登山客通行。此外，未來每天最多開放4000名登山客入山，超過人數便會關閉閘門，確定預約合目山屋者不受限。

富士山共有4條登山步道，一條在山梨縣內，另3條在靜岡縣。靜岡縣今夏起禁止單攻，但除了保全協力金外，尚無規畫徵收額外費用，也沒有規定單日上山人數。

●看數字／訪日觀光客 南韓居首我第二

日本政府觀光局3月下旬公布訪日外籍觀光客的統計資訊顯示，今年1月、2月訪日觀光客人數以南韓167.5萬人居首，台灣人趁農曆過年連假赴日旅遊推升至百萬人居次，勝過排名第3的中國87.5萬人。

日本觀光局統計，2月各國赴日旅遊人數多達278.8萬人，年增89%；其中以南韓81.85萬人最多，年增43.9%；台灣以50.22萬人居次，年增102.1%；中國以45.94萬人排名第3，年增1166.1%。

旅客到訪活絡日本經濟，日本觀光廳3月底公布2023年「訪日外國旅客消費動向調查」顯示，訪日旅客消費總額為5兆3065億日圓（約台幣1.14兆元），締造歷史新高，其中又以台灣旅客居冠，消費額高達7835億日圓（約台幣1684億元）。觀光廳報告指出，訪日外國旅客平均每人旅行支出21.3萬日圓，比2019年增加34.2%。