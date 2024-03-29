國際小學堂／美禁TikTok難度高

美國聯邦眾議院日前通過法案，要求中國大陸企業「字節跳動」出售海外版抖音TikTok並與這款熱門軟體完全切割，否則將在美國禁用TikTok。這項法案，是否意味TikTok很快會在美國遭禁？

紐約時報報導，該法案仍待參議院通過，而目前參議員立場莫衷一是，且法案恐有違憲疑慮。即使立法順利，TikTok可能覓得買家或打官司挑戰法條，因此TikTok不會很快就在美國消失。

美大選年 爭議法案難過關

全球最熱門的社群媒體平台 製表／高詣軒 眾院壓倒性通過禁TikTok法案後，法案下一步送往參院，但參院並未迅速跟進審議法案，因為許多能左右法案進度的參議員都對該法案不置可否。參院多數黨（民主黨）領袖舒默未立即表明是否會將該案交付表決，同黨的參院商業委員會主席肯特威爾則聲明，會和兩院同僚討論，嘗試找到合憲且保障公民自由的前進道路。

許多參議員已對法案現有版本表達疑慮，如法案內文具體點名TikTok和其中國大陸母公司字節跳動，這讓部分人士擔心，此舉可能違反美國憲法禁止國會以立法來鎖定特定實體的相關規定，儘管法案支持者認為不會有違憲問題。無論如何，參院如果動手審議，也可能對現有法案內容做若干改動。

法新社引述多位關鍵參議員指出，他們會將該法案用通常性的立法程序推進，這可能要花上數個月，尤其今年適逢美國大選年，通常很難通過會引發爭議的重大法案，因此該法案支持者已不滿地預測，法案會在參院石沉大海。共和黨參議員霍利就說，法案恐在參院被「千刀萬剮」，並批評科技巨頭反對的法案都無法在參院過關。

就算通過 公司仍可找買家

TikTok在美用戶數高達一點七億。部分西方國家指稱，TikTok母公司在中國大陸，可能使其屈從北京並淪為宣傳管道。但民主黨籍參院財政委員會主席魏登說，社群媒體相關領域變遷快速，若操之過急或未基於事實行動，可能「造成重大損害」。部分共和黨人也呼籲謹慎。

白宮已表態若國會兩院通過法案，總統拜登將簽署成法。但即使如此，TikTok也不會立即面臨在美禁用。字節跳動將有六個月時間來為TikTok找買家，假使順利找到令華府滿意的買主，禁令就不會生效。否則，各個ＡＰＰ商店或網路代管業者恐將不再獲准在美提供TikTok下載或更新。

分析師認為，要買下TikTok可能需要數百億美元，頗具難度；若找不到買家，禁令成真機率就會提高。出售或撤資的成敗，亦可能取決於字節跳動是否願意出售或拆分TikTok在全球各地的布局，或者僅是其在美國的業務。

當前法案禁止TikTok出售後再和字節跳動有所連結，但若美國版TikTok真的出售，要繼續運作必須取得母公司的演算法，這可能引發複雜問題。

另外，中國政府阻擋TikTok出售的作為，則可能促成禁令發生。北京已批評該項法案，並曾在二○二○年採取行動，讓其有能力阻擋TikTok演算法的轉移。

北京已否認西方對於TikTok成為當局宣傳工具的指摘。

進入訴訟 禁令恐暫緩生效

最後，若該法案順利成為法律，TikTok或其他人可能上法院挑戰其合法性。一旦與美國政府的法律戰開打，潛在禁令可能會在訴訟期間暫緩生效，且法官最終有可能裁定該法律失效。

假使禁令生效，對當前美國的TikTok用戶又有何影響？眾院十三日通過的法案，似乎未讓美國政府有方法可從民眾手機中移除已安裝的TikTok。

紐時詢問法案的推動者，該法會對已安裝的各版本TikTok有何影響時，未獲立即回應。

然而法案若阻擋TikTok透過ＡＰＰ商店、網路代管業者來提供程式更新或協助維護，仍可能損及現有安裝者能取得的服務，該ＡＰＰ甚至可能完全停止運作。

至於用戶發布的內容，TikTok應依當地法律開放用戶下載其發布的影片等內容。