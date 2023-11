國、英、數考卷怎麼訂正？資深名師親授8招 助孩子「訂正後100分」

有效的訂正,是提高學習成效的關鍵助力,近期愈來愈流行的新觀念:「訂正後100分」,就是在強調訂正的重要性,意思是指在發下考卷後,將錯誤好好訂正,確認都已經學會了。

而若想陪著孩子朝這個方向努力,資深教師分享,不同的科目,在訂正時該掌握的訣竅也不同,不妨試著依據學科特性,來「特意練習」訂正方法。

國文科➔字音字形靠練習,理解題要「再想過」

台灣孩子的語文程度愈來愈M型化,尤其現在的國文已經不是「背科」了,愈來愈靈活的考題,不但需要基礎能力,也很考驗語感,難倒不少孩子。

新竹縣東興國小教師黃健庭歸納,關於國文科的訂正,有以下重點:

1、字音字形需反覆練習,搭配口說

一般來說,國文考卷的第一大題都是國字注音,黃健庭說,字音字形就是需要多練習,才記得住,通常他會請孩子直接擦掉錯的答案,寫上正確答案,並且再多寫幾次。

至於練習的次數,因人而異,三、五次乃至於十次,都有可能,大人可以陪著孩子試一試,研究看看自己要練習幾次才記得住。

練習時,也不只寫錯的部分,比方說,「陰霾」的「霾」,不但字難寫,若考注音,孩子還常錯答為「ㄇㄢˊ」,假若是注音錯了,黃健庭還是建議,把整個詞都再練寫幾次,並搭配口說、講給家長聽,更能幫助記憶。

他也分享,應用這樣的原則,他教的班級每逢期中、期末考時,國文的第一大題幾乎是人人都全對,不難看出有效訂正的威力

2、選擇、是非題,重新思考,建立解題脈絡

至於選擇或是非題在訂正時,可以直接用藍筆寫上新答案,黃健庭通常還會請孩子寫出作答原因,確保孩子再度想過,真的懂了。

比方說,修辭題,要判斷是否運用「擬人法」,除了作答之外,還要用藍筆寫出作答原因。又例如,閱讀測驗中常有「提取訊息」的題目,可請孩子回到內文,去找答案,用螢光筆畫出來。

也可以思考,自己為何會選了錯誤選項,是不夠理解文章、還是被敘述誤導、誘答了,慢慢了解自身的盲點,好好審視自己跟標準答案的差異,久而久之,就會掌握到解題的脈絡。

英文科➔拼寫與唸讀雙管齊下,邊訂正邊打基本功

新竹市大庄國小教師曹雅雯指出,英文科的學習關鍵,包含聽力、拼字、閱讀測驗,訂正時也各有重點。

1、聽力需重複播放,找出錯誤原因

在聽力方面,一定要再重複播放給孩子聽,搭配原題目,再次確認「為什麼當初會錯」,比方說,是聽錯?還是單字聽不懂?找出真正的原因。

比方說,音檔播「Where are you going?」、「I'm going to the bank.」,然後問孩子主角要去哪裡,結果,孩子答案選了「park」,那訂正時,就要再聽過音檔,確認究竟是聽錯,搞混了park和bank的發音,還是根本不知道bank這個字彙。

若是前者,得更細心,並且多練習,最好請學生自己開口多念讀幾次,反覆推敲兩個容易搞混的單字,差異性為何,並提高考場反應能力;若是後者,就得檢視是否自己該背的單字沒背好,才犯這樣的錯誤。

2、拼字邊寫、邊搭配唸讀,加深印象

拼字(spelling)雖說是學英文的基本功,但也是現在的孩子最容易忽略的部分,曹雅雯強調,字母名(letter name)和字母音(letter sound)的基礎要打好,才能進入拼字的部分,有許多學生只是死背字母的排列順序,並非真正的唸讀單字。

只要是有錯的單字,一定要一邊拼寫、一邊唸讀,才能確實記憶單字,而且要在日常生活中使用,才能加深單字的印象,也才能在真實語境(context)中活用單字。

拼字常見的問題,是拼得很像,但還是有錯,比方說,要拼「supermarket」超市,卻變成「supermonkey」或「supermake」;曹雅雯分析,通常會犯這種錯,是發音不標準所導致的,當「supermarket」的捲舌音/r/不見了,氣音的/t/也不見了,當然容易拼錯。

對孩子來說,母音是最複雜的,因為母音發音變化多端,除了既定的發音規則,無規則的部分,只能多閱讀、多朗誦;而一般來說,台灣人比較容易發不好的音,包含「捲舌音」/r/、「送氣音」/t/、/k/、/f/,還有「雙唇音」/m/,不妨特別留意。

3、閱讀測驗與句型,多練習、培養語感

至於閱讀測驗,在訂正時,不能只是擦掉錯的答案、再把正確答案填上去,而要針對題目,重新再回去讀文章,針對上下文去理解;比較棘手的是,有時孩子閱讀測驗看不懂,是因為字彙量不夠,此時只能回頭打好基本功。

在句型方面,以國小的課程內容來說,由於中文裡並沒有「助動詞」和「be動詞」,所以對孩子來說,這類英文句型概念頗為抽象,大人只能透過複誦、情境講解、遊戲方式,讓孩子多熟悉,並鼓勵孩子多開口說,培養語感。

通常,孩子只要能記得在唸讀或寫句子時,加上助動詞和be動詞,情況就會好很多了;而到了國、高中,則以時態(tense)等文法最難,可多留心。

數學科➔從「錯的算式」中,再度釐清觀念

數學科是很多孩子的罩門,而且也有不少大人「聞數學色變」,不過,在現今的升學系統中,數學還是關鍵主科,如何透過有效訂正來幫助學習,很值得探討。

新竹市光武國中數學教師、在YouTube經營「三師爸Sense Bar」教學頻道的宋睿偉分享,數學科的訂正,是有方法的,有三個重點可以依循:

宋睿偉本身也是爸爸,三個兒子都在讀國小,他觀察,目前多數學生都不常帶數學課本回家,通常只會帶習作或考卷回家,導致課本很容易被大人忽略。

數學課本之所以重要,是因為裡面完整解釋了「原理」與「概念」,而老師在教學時,通常也是先講解基本觀念,再教應用計算。不過,常見情況是,孩子前面並沒有真正聽懂,就直接開始練解題、背解法。

所以,在陪孩子訂正數學時,宋睿偉很建議大家先翻翻課本,看看孩子是否真的看懂了。參考書雖然也會列出章節重點,但主要篇幅都是例題,原理跟概念常用兩、三句話帶過去,不像課本那麼完整。倘若手邊沒有課本時,也可上網查找是否有線上版或電子書。

2、「寫錯的算式」很重要

宋睿偉形容,數學跟騎腳踏車一樣,會了就是會了,一般來說,孩子若寫對,通常就是會了,至於寫錯的地方,反而得「珍視」,因為有助於大人知道孩子的迷思在哪裡。

一般建議,寫錯的題目,要保留計算過程,才能從算式中去釐清為何出錯,例如是粗心、算錯,或是概念根本沒弄懂。

比方說,除法題出錯,可以先請孩子邊看原本的算式,邊說自己當時是怎麼想的,看是粗心算錯、進退位沒寫好導致算錯,或是沒有真正弄懂位數的原理;又例如,在考時間時,12小時制跟24小時制的換算出錯,可能就是算錯,也可能是不懂兩種時制的概念。

若是發現孩子有迷思概念,宋睿偉強調,請一定要回歸課本,重新學過,因為,數學課程的設計環環相扣,例如,除法的觀念在小二就出現,先教分裝、等分,到了小三又出現,並進展到計算,每一步都紮穩,數學才學得好。

3、 「精熟練習」很重要

宋睿偉坦言,數學想考好,精熟練習很重要,大人可以陪著孩子,針對常錯的題型來額外練習;至於原本就已經會的部分,還是得練習,但若花太多時間練,效率就比較不好。

若更有心,還可以課前預習,增加對原理概念的掌握度,而練習後除了訂正,也很建議自行製作錯題本,印象會更深刻,也是考前複習時的最佳幫手。

