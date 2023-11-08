國、英、數考卷怎麼訂正？資深名師親授8招 助孩子「訂正後100分」

有效的訂正，是提高學習成效的關鍵助力，近期愈來愈流行的新觀念：「訂正後100分」，就是在強調訂正的重要性，意思是指在發下考卷後，將錯誤好好訂正，確認都已經學會了。

而若想陪著孩子朝這個方向努力，資深教師分享，不同的科目，在訂正時該掌握的訣竅也不同，不妨試著依據學科特性，來「特意練習」訂正方法。

國文科➔字音字形靠練習，理解題要「再想過」

台灣孩子的語文程度愈來愈M型化，尤其現在的國文已經不是「背科」了，愈來愈靈活的考題，不但需要基礎能力，也很考驗語感，難倒不少孩子。

新竹縣東興國小教師黃健庭歸納，關於國文科的訂正，有以下重點：

1、字音字形需反覆練習，搭配口說

一般來說，國文考卷的第一大題都是國字注音，黃健庭說，字音字形就是需要多練習，才記得住，通常他會請孩子直接擦掉錯的答案，寫上正確答案，並且再多寫幾次。

至於練習的次數，因人而異，三、五次乃至於十次，都有可能，大人可以陪著孩子試一試，研究看看自己要練習幾次才記得住。

練習時，也不只寫錯的部分，比方說，「陰霾」的「霾」，不但字難寫，若考注音，孩子還常錯答為「ㄇㄢˊ」，假若是注音錯了，黃健庭還是建議，把整個詞都再練寫幾次，並搭配口說、講給家長聽，更能幫助記憶。

他也分享，應用這樣的原則，他教的班級每逢期中、期末考時，國文的第一大題幾乎是人人都全對，不難看出有效訂正的威力

2、選擇、是非題，重新思考，建立解題脈絡

至於選擇或是非題在訂正時，可以直接用藍筆寫上新答案，黃健庭通常還會請孩子寫出作答原因，確保孩子再度想過，真的懂了。

比方說，修辭題，要判斷是否運用「擬人法」，除了作答之外，還要用藍筆寫出作答原因。又例如，閱讀測驗中常有「提取訊息」的題目，可請孩子回到內文，去找答案，用螢光筆畫出來。

也可以思考，自己為何會選了錯誤選項，是不夠理解文章、還是被敘述誤導、誘答了，慢慢了解自身的盲點，好好審視自己跟標準答案的差異，久而久之，就會掌握到解題的脈絡。

英文科➔拼寫與唸讀雙管齊下，邊訂正邊打基本功

新竹市大庄國小教師曹雅雯指出，英文科的學習關鍵，包含聽力、拼字、閱讀測驗，訂正時也各有重點。

1、聽力需重複播放，找出錯誤原因

在聽力方面，一定要再重複播放給孩子聽，搭配原題目，再次確認「為什麼當初會錯」，比方說，是聽錯？還是單字聽不懂？找出真正的原因。

比方說，音檔播「Where are you going？」、「I'm going to the bank.」，然後問孩子主角要去哪裡，結果，孩子答案選了「park」，那訂正時，就要再聽過音檔，確認究竟是聽錯，搞混了park和bank的發音，還是根本不知道bank這個字彙。

若是前者，得更細心，並且多練習，最好請學生自己開口多念讀幾次，反覆推敲兩個容易搞混的單字，差異性為何，並提高考場反應能力；若是後者，就得檢視是否自己該背的單字沒背好，才犯這樣的錯誤。

2、拼字邊寫、邊搭配唸讀，加深印象

拼字（spelling）雖說是學英文的基本功，但也是現在的孩子最容易忽略的部分，曹雅雯強調，字母名（letter name）和字母音（letter sound）的基礎要打好，才能進入拼字的部分，有許多學生只是死背字母的排列順序，並非真正的唸讀單字。

只要是有錯的單字，一定要一邊拼寫、一邊唸讀，才能確實記憶單字，而且要在日常生活中使用，才能加深單字的印象，也才能在真實語境（context）中活用單字。

拼字常見的問題，是拼得很像，但還是有錯，比方說，要拼「supermarket」超市，卻變成「supermonkey」或「supermake」；曹雅雯分析，通常會犯這種錯，是發音不標準所導致的，當「supermarket」的捲舌音/r/不見了，氣音的/t/也不見了，當然容易拼錯。

對孩子來說，母音是最複雜的，因為母音發音變化多端，除了既定的發音規則，無規則的部分，只能多閱讀、多朗誦；而一般來說，台灣人比較容易發不好的音，包含「捲舌音」/r/、「送氣音」/t/、/k/、/f/，還有「雙唇音」/m/，不妨特別留意。

3、閱讀測驗與句型，多練習、培養語感

至於閱讀測驗，在訂正時，不能只是擦掉錯的答案、再把正確答案填上去，而要針對題目，重新再回去讀文章，針對上下文去理解；比較棘手的是，有時孩子閱讀測驗看不懂，是因為字彙量不夠，此時只能回頭打好基本功。

在句型方面，以國小的課程內容來說，由於中文裡並沒有「助動詞」和「be動詞」，所以對孩子來說，這類英文句型概念頗為抽象，大人只能透過複誦、情境講解、遊戲方式，讓孩子多熟悉，並鼓勵孩子多開口說，培養語感。

通常，孩子只要能記得在唸讀或寫句子時，加上助動詞和be動詞，情況就會好很多了；而到了國、高中，則以時態（tense）等文法最難，可多留心。

數學科➔從「錯的算式」中，再度釐清觀念

數學科是很多孩子的罩門，而且也有不少大人「聞數學色變」，不過，在現今的升學系統中，數學還是關鍵主科，如何透過有效訂正來幫助學習，很值得探討。

新竹市光武國中數學教師、在YouTube經營「三師爸Sense Bar」教學頻道的宋睿偉分享，數學科的訂正，是有方法的，有三個重點可以依循：

小學生訂正示意圖。圖／黃健庭老師提供

宋睿偉本身也是爸爸，三個兒子都在讀國小，他觀察，目前多數學生都不常帶數學課本回家，通常只會帶習作或考卷回家，導致課本很容易被大人忽略。

數學課本之所以重要，是因為裡面完整解釋了「原理」與「概念」，而老師在教學時，通常也是先講解基本觀念，再教應用計算。不過，常見情況是，孩子前面並沒有真正聽懂，就直接開始練解題、背解法。

所以，在陪孩子訂正數學時，宋睿偉很建議大家先翻翻課本，看看孩子是否真的看懂了。參考書雖然也會列出章節重點，但主要篇幅都是例題，原理跟概念常用兩、三句話帶過去，不像課本那麼完整。倘若手邊沒有課本時，也可上網查找是否有線上版或電子書。

2、「寫錯的算式」很重要

宋睿偉形容，數學跟騎腳踏車一樣，會了就是會了，一般來說，孩子若寫對，通常就是會了，至於寫錯的地方，反而得「珍視」，因為有助於大人知道孩子的迷思在哪裡。

一般建議，寫錯的題目，要保留計算過程，才能從算式中去釐清為何出錯，例如是粗心、算錯，或是概念根本沒弄懂。

比方說，除法題出錯，可以先請孩子邊看原本的算式，邊說自己當時是怎麼想的，看是粗心算錯、進退位沒寫好導致算錯，或是沒有真正弄懂位數的原理；又例如，在考時間時，12小時制跟24小時制的換算出錯，可能就是算錯，也可能是不懂兩種時制的概念。

若是發現孩子有迷思概念，宋睿偉強調，請一定要回歸課本，重新學過，因為，數學課程的設計環環相扣，例如，除法的觀念在小二就出現，先教分裝、等分，到了小三又出現，並進展到計算，每一步都紮穩，數學才學得好。

3、 「精熟練習」很重要

宋睿偉坦言，數學想考好，精熟練習很重要，大人可以陪著孩子，針對常錯的題型來額外練習；至於原本就已經會的部分，還是得練習，但若花太多時間練，效率就比較不好。

若更有心，還可以課前預習，增加對原理概念的掌握度，而練習後除了訂正，也很建議自行製作錯題本，印象會更深刻，也是考前複習時的最佳幫手。

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文章授權轉載自《未來Family》