我與素養的距離／以巴衝突——以色列與巴勒斯坦的歷史糾葛

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

本月最驚人的國際要事就是以巴衝突了！2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭教武裝團體哈瑪斯以火箭突襲以色列，造成許多傷亡，以色列總理納坦雅胡隨即向哈瑪斯宣戰。近日，黎巴嫩真主黨也加入戰局，攻擊以色列邊境，使得緊張局勢再度升級，加薩地區與巴勒斯坦的無辜平民則陷入人道危機。美國除表達堅定支持以色列，國務卿布林肯也拜訪周遭的阿拉伯國家，預防衝突擴散到其他地區、避免戰事升級。

以巴衝突從1948年持續至今，大小衝突不斷。你知道以巴衝突的背景與過程嗎？現在就讓力宇教育的馮敬之老師來告訴你吧！