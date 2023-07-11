家長學生看過來！國中小暑假不無聊 內行推薦書單「終身受用」

炎炎夏日，聯合學苑與好讀周報策畫一系列暑假活動，有書單、有講座、有競賽。本文邀請閱讀人社群、圖書館館長、出版社主編推薦中小學書單，幫你選書選到孩子心坎裡。

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推薦人：社群「閱讀人」主編 鄭俊德、女兒 鄭迦媗

如果能夠穿梭時空，回到學生時期，我會希望多讀點書，當然這裡的讀書不是指課內書，而是能更早接觸對人生方向有幫助的好書。也因此這篇好書推薦清單，我邀請了我國中的女兒迦媗跟我一起共筆，為大家推薦適合國高中生閱讀的好書。

現在正值國中叛逆與青春洋溢的她，我問了她將來想成為什麼樣的人或是做什麼工作嗎？她說不知道，但如果有人可以給她一些建議或方向會更好。

我也詢問了她，目前同學們都在討論的話題，關注的事情又分別是什麼，最後我們挑選出十本書單，有人生方向也有校園話題更有著人際課題。

▍為什麼要讀書？ 實現自我價值！

《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》、《成為更好的自己》、《巴比倫致富聖經》這三本談為什麼要讀書？以及工作後賺到的錢，該如何使用？

讀書不僅是為了找到工作溫飽生存，更是透過讀書以及工作的成就感，實踐自我的人生價值，賺更多錢、存錢、用錢幫助我們實踐夢想、了解世界、認識自己。

《漫畫讀通與成功有約》、《牧羊少年奇幻之旅》這兩本是經典，史蒂芬柯維大師7個好習慣對於個人價值觀與行為有很大的幫助，《牧羊少年奇幻之旅》「當你真心渴望某種事物時，整個宇宙都會聯合起來協助你完成。」這句話是激勵了好多人的名言。

▍人際課題／面對人生疑難 翻書或有靈感

迦媗說大家都在討論最新的「災難三部曲」《鈴芽之旅》電影，剛好我們家有書，她雖然還沒看電影，但也津津有味地讀完，可跟同學們交流。

《鏡之孤城》也是大家的討論行列，談一群少男少女在校園或生活中在曾遭遇到難以啟口的困難，後來在「狼小姐」引導下來到鏡子中的城堡結交為好友，而後在互相幫助下解開人生難題。

另外迦媗同學們最喜歡下課時找她翻《解答之書：專屬於你的人生答案》，當然另一個版本的《愛的解答之書：專屬於愛的答案》也是大家熱衷來翻閱找答案的書，這時候的少男少女有太多人生的疑難，問書有時會帶來意想不到的靈感。

面對校園的人際壓力與霸凌，我也跟迦媗推薦了《只是開玩笑，竟然變被告？》有些人不講理，所以要懂得用法律保護自己，雖然這是最後手段，但是卻能讓人心安知道自己的權益。

推薦人：臉書「館長小編的圖書館日常」版主 彭冠綸

▍什麼都沒有雜貨店 社區最溫暖的地方

一個男孩，爸爸和媽媽分開，他跟著媽媽生活，但媽媽忙於工作，他每天自己在便利商店吃晚餐，自己拿鑰匙開門回家。某一天不小心走進了一間雜貨店，燈光有點幽暗，陳列的商品不多，跟他熟悉的便利商店很不一樣。

在這間他看來什麼都沒有的雜貨店，他認識了雜貨店的老闆。雜貨店成為他每天下課的去處，他不再是孤單回家的鑰匙兒童，他不再需要到便利商店買晚餐，因為老闆會準備好熱騰騰的飯菜，邀請他一起用餐。甚至，教他如何下廚，如何自己做飯。

這段每天去雜貨店的日子，老闆會請他幫忙送貨。在送貨的過程中，他和社區的街坊鄰居開始有交流，他看見了自己的價值，原來自己可以為別人做些什麼。他看見這間看似什麼都沒有的雜貨店，是大家的心靈寄託，是社區最溫暖的地方。

▍禁書圖書館 探討圖書價值

《禁書圖書館》在談一本書在書架上的消失，不是遺失，而是刻意下架不讓讀者借閱。誰能判斷一本書適不適合閱讀，誰能決定一個人想要看什麼書？

在這間學校的圖書館裡，因為家長會長個人的想法，開始要求圖書管理員將她認為不適合的書本全數下架。但大人常常忘了，自己也曾是孩子。也曾有過對世界的好奇，想要透過閱讀探索自己。

這本書探討了圖書價值，究竟誰可以決定哪些書應該被看見。主角的一句話，如暮鼓晨鐘：「好書不該藏起來，而是應該讓愈多人看愈好。」

這群孩子會善罷甘休嗎？他們用什麼方式去對抗有權勢的人，小蝦米有辦法勝過大鯨魚嗎？整本書讀起來大快人心，你一定會喜歡。

▍當學科變成人類 換個角度看待學習

做父母的多多少少在意孩子的考試成績，但孩子總是覺得那只是個分數，跟他沒有直接的關係。然而，如果這些考卷的每個科目都變成了真真實實的人類，而且就是孩子的同班同學，如果是這樣孩子會不會開始在意這些學科？

更誇張的是這些「學科同學」的生命掌握在你孩子的筆下。某個科目考幾分，這位學科同學的壽命就剩下幾天。當同學們的壽命與我有關，與我的用功程度有關，與我的考試成績有關。在這樣的條件下，孩子是否會開始認真念書呢？

非常有意思的一個視角，讓孩子重新檢視自己的學習和重新看待考試這件事。或許讀完《學科男孩》，孩子們就會主動開始認真念書了呢。

▍穿越過去到唐朝 唐詩頓時活起來

華文奇幻文學的第一把交椅，在台灣的中小學生幾乎都聽過《仙靈傳奇系列》這套書。如同大人們很愛追的穿越劇，現代人回到古代，過去與現在的故事交錯並行。過去影響現在、現在也影響過去。

作者陳郁如正是運用這樣的手法，讓故事的主角穿越到唐朝，進入唐詩的意境當中，以往國中國文課覺得有點枯燥無味的唐詩，頓時都鮮活了起來。

《詩魂》、《詞靈》、《畫仙》、《陶妖》、《玉使》、《鏡道》一本一本閱讀，人物角色從主角這一代，開始追溯到他們的上一代、上上一代。祖先不僅是血脈的傳承，也是情感的傳承。幾世紀前的恩恩怨怨，也傳承到這群孩子們身上。

每個孩子都期待自己擁有一種魔法，讓他覺得自己與眾不同，讓他覺得這個世界不能沒有我。「我是重要的、我是珍貴的、我是獨一無二的。」或許當下看不出來，唯有我們回溯過去，知道我們從何而來，才能找到自己的天命，知道自己該往哪裡去。

▍敞開大門的圖書館 人人可找懂你的書

在《將我溫柔裝訂成冊》書中，我看到國中女孩的各種樣貌。

青春期的孩子正嘗試著褪去兒童的外衣，但又撐不起大人這件新衣裳。好像知道自己是什麼樣子，又不確定未來能不能活出屬於自己的樣子。這些困惑，他們想問，但不知道問誰。還好，書中的孩子們，在他們學校的圖書館中有一位管理員，大家都稱她為書籤老師。

圖書館有豐富的藏書，但走進圖書館的讀者儘管身在書海中，卻載浮載沉。他們需要一個引路人，如同大海中的一塊浮木，讓他們看見未來，看見希望。

如同書籤老師給孩子的安慰「不需要忍耐，覺得痛苦的時候，可以來找老師沒關係。這裡有很多很多書，能讓你忘記痛苦，一定也會教你了解什麼才是眼淚真正的意義。」

還好，校園中還有個地方叫做圖書室。這個地方為每個人敞開，不論你的班級、不論你的人緣、不論你是否愛閱讀，都可以走進圖書室，找到一個可以暫時喘口氣的位置，找到一本懂你的書。

推薦人：聯經出版童書主編 周彥彤

▍不僅學會古文，更得到滋養身心的心靈雞湯

古文是國文課本中常讓大家覺得苦手的部分，習得古文的閱讀能力固然重要，但更需要思考的是，在現代的時空裡為什麼我們還要讀古文？課綱裡保留的這15篇核心古文能夠帶給我們什麼？《打開古人的內心小劇場：十五篇核心古文，透視古人這樣想、那樣寫的萬千糾結！》這本書就是從這樣的思考作為核心命題。

作者從內容及閱讀技藝的精進這兩個部分切入，探究每一篇文章寫作背後的目的，不僅解析了古文，更透視了人生。如果你對人生有些疑惑，對當下情境不知所措，翻一翻這本書，這十五篇核心古文裡面，有爾虞我詐、有苦口婆心、有鼓勵你勇敢做自己的勵志文、有告訴你人生海海不要想太多的心靈雞湯，一本在手，簡直就是集結千古智慧的人生大補帖。

▍如果讀古文就像在玩一場Online Game？

讀古文真的不是一件輕鬆的事情，那麼如果換個角度，把古文拆解，變成一場Online Game，趣味度瞬間爆表！最懂古人的作家祈立峰，十分擅長用流行語重新詮釋古文。在《打GAME闖關玩古文：Login古人世界，Carry語文知識，以遊戲模式解鎖學習新成就！》他將古文閱讀套入遊戲模組，從選角開始，一路引經據典，用現代眼光告訴我們，何謂英雄？何謂美人？當個稱職的遊俠該配備怎樣的裝備才是酷？當個看起來很高級的君主會有什麼風險？

既然是遊戲，就免不了對戰，史上有哪些著名的戰役，而他們的成功與失敗各是什麼原因？最後再引導讀者去思考，要解所成就有哪些事需要好好努力。

這本書非常好讀，作者文字幽默，時不時會出現讓人捧腹的字句，輔助豐富的史料，古文變成了有趣的故事、也成了指引人生的警世寓言。更重要的是，你會發現原來古文可以這樣讀，還有更多豐富的故事可以去挖掘。

▍在古人的食衣住行中，重新理解文物！

「空空如也博物館」系列是一套融合文物與冒險故事的全新創作。光是書名就很有玄機，一座博物館本應充滿珍寶，現在卻什麼都沒有，還要辦展？到底要怎樣才能辦到呢？於是代表青龍、朱雀、玄武、白虎的四神，組成了四神湯團隊，一場穿越時空的冒險就此展開。

第一集《夢遊青銅夜宴》的主要任務是尋找青銅器，讓我們看到在博物館中的貴重青銅文物，原來是古人喝酒、煮飯的器具。第二集《尋找睡美人》的任務原本應該是一場決戰古代名媛伸展台，無奈沉睡千年的她們，人生還有更嚴重的問題要面對，瞬間變成名媛解憂雜貨店。第三集《決戰玉靈幻境》的主題是文物裡以及我們日常中最常見的玉，在尋找大批失蹤的玉好友過程中，才發現可怕的大魔王，原來只希望可以跟大家交朋友……透過這些有趣的解謎任務，不僅閱讀了好看的故事，也認識了更多有趣的文物，更體會到文物不再只是文物，它們其實就是古人平常的食衣住行！

▍一秒回到充滿神怪、奇幻的古典時代

近年來，掀起了一陣奇幻閱讀風潮，各種神鬼妖魔傳奇的作品，紛紛出籠。但在中國文學發展史上，奇幻神怪書寫原本就有悠久的傳統，其中干寶的《搜神記》可說是最精采的源頭之一。

「搜神故事集系列」之《穿越時空的送信人》、《乘龍飛天的鑄劍師》這兩本作品即是從搜神記464篇中，找出適合孩子閱讀的篇章來進行改編的故事集，每本收錄三十篇。要改寫搜神記並不容易，因為搜神記是筆記方式的文本，每一個故事只有短短幾個字，例如大家都知道的「嫦娥奔月」只用了70幾個字就寫完了！作者運用高明的寫作手法，有忠於原味，也有創新視角，將故事新編，搭配充滿古典氣氛的插圖，讓人一秒就回到那個充滿奇幻與想像，婉約的、魔幻的、磅礡的時代。

▍結合莊子寓言的成長小說

一個讓老師有點頭痛，常常去輔導室報到的學生袁志鵬，有一天又被叫去輔導室，卻遇見一個沒見過的輔導老師——莊老師，隨著莊老師的出現，袁志鵬的身邊也開始出現了一些微妙的變化。這本書最大的特色是，作者把成長的議題跟莊子的寓言結合在一起，以兩千三百年前莊子的智慧，來解答現代生活的困頓。

《怪咖老師的神祕時間》充滿虛實交錯的情節，讓它與一般的成長小說不同，卻顯得更為通透。每一個登場的奇幻角色，都是為了引導主角（與讀者），去思考一個成長中會遇到的困境，例如和別人比較、競爭的壓力，創意與美醜的標準，肯定與否定自己的掙扎等等，不僅是少年，這些對成人也很有啟發。