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好讀周報／曾經的公廁大國 美國如今每10萬人只剩8座可用

聯合報／ 好讀周報
缺乏公廁可上，讓很多美國人內急時只好就地解決。圖為德國的禁止隨地便溺告示。歐新社
缺乏公廁可上，讓很多美國人內急時只好就地解決。圖為德國的禁止隨地便溺告示。歐新社

文／編譯陳曉慈

英國衛浴業者「QS Supplies」2021年公廁指數顯示，平均每10萬個美國人只有8座公廁可用；紐約的廁所更少，平均每10萬人僅4座公廁。反觀其他國家，冰島每10萬人有56座公廁，是全球第一，台灣每10萬人有11座，和日本、香港相同。美國公廁數量為什麼那麼少？

●18世紀 戶外處處是公廁

美國其實曾廣設公廁。美國國家獨立歷史公園博物館館長米勒（Debbie Miller）表示，18世紀，室內廁所還沒出現時，美國戶外處處都有公用茅廁，費城一座露天馬桶甚至設在美國獨立紀念館後面的花園裡。米勒說：「當時附近的人都跟華盛頓總統共同馬桶」。

●90年代 公廁曾達200萬間

1900年代初期，美國「禁酒運動」達到高峰，政府擔心禁酒讓酒吧關閉導致外出的人沒廁所可用，一度廣設公廁。美國公共事業振興署及土木工程管理署接著接管全美公廁設施，在公園、公共用地、郊外等地區增設逾200萬間公用洗手間。

20世紀50年代到60年代，美國市區多數公廁是由城市運營的付費廁所，遊客支付象徵性的費用，通常是幾美分，協助清潔維護。1970年，美國有5萬多間投幣式公共廁所。

60年代時，美國市區多數是由城市運營的付費廁所。圖為曼哈頓中央公園1965年的公共洗手間。（圖／紐約時報）
60年代時，美國市區多數是由城市運營的付費廁所。圖為曼哈頓中央公園1965年的公共洗手間。（圖／紐約時報）

●預算緊 沒錢維修遭棄置

但從1970年代情況開始改變。美國地方政府預算吃緊，需要經費維護的各地公廁開始遭棄置關閉；同時，社運人士發起抗議，認為「小便斗免費但廁間收費」的公廁設施帶有性別及階級歧視，一些公廁也逐漸成為吸毒和性交易場所，引發附近街坊抗議，這些因素讓公廁開始消失，民眾改去咖啡廳、博物館、圖書館及百貨公司上廁所，加油站、麥當勞、星巴克等私營場所的廁所開始取代政府興建的公廁，但這些私營廁所有個問題：它們只在營業時開放。

●911之後 基於安全紛關閉

2001年的911恐怖攻擊成為壓垮公廁的最後一根稻草，出於安全理由，美國各地公廁紛紛關閉。新冠疫情嚴重時期，城市採防疫封鎖，市區僅剩的公廁被上鎖，讓公廁更少。

缺乏公廁可上，很多美國人內急時只好就地解決，若倒楣被警察抓到，可能留下隨地便溺這項不名譽前科。

以紐約市為例，市府在2017年才將隨地便溺從刑事輕罪改為民事處罰，可用罰款或社區服務解決。路透報導，在此之前，隨地便溺雖是輕罪，但被抓到會留下犯罪紀錄，還必須在刑事法庭出庭，犯人的指紋檔案等資料會自動傳給海關等聯邦執法當局。2016年隨地便溺除罪化前一年，紐約有18000人因這項罪名當場被捕或必須出庭。

英國衛浴業者「QS Supplies」2021年公廁指數顯示，平均每10萬個美國人只有8座公廁可用；紐約的廁所更少，平均每10萬人僅4座公廁。（圖／歐新社）
英國衛浴業者「QS Supplies」2021年公廁指數顯示，平均每10萬個美國人只有8座公廁可用；紐約的廁所更少，平均每10萬人僅4座公廁。（圖／歐新社）

公廁 美國 好讀周報

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