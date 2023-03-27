台南南瀛天文館歡慶兒童節 FUN星童樂會學天文優惠多

台南市南瀛天文館歡慶兒童節，4月1日至5日舉辦「FUN星童樂會」系列活動，連假期間親子同行至南瀛天文館參觀，優待12歲以下兒童免費參觀星象劇場、天文展示館；購買套票還加贈迅猛龍化石模型、彩色拓印DIY體驗券；現場更有天文夜市闖關、親子手作DIY、瘋狂大地遊戲、大內生活小市集等豐富多元活動。

台南市教育局長鄭新輝指出，南瀛天文館每年兒童節推出的門票優惠廣受全國民眾好評，除親子同行12歲以下兒童可免費參觀天文展示館及全國唯一3D球幕星象劇場，同行成人購買套票每日還加碼贈送日本萬代南宮夢尚未上市的迅猛龍化石模型、彩色拓印等DIY，每日數量有限只送不賣，現場還有講師教導如何組裝製作。另4月2日至4月4日，大內在地青農組成的「大內生活小市集」推出在地經典美食與特色手作，不可錯過。

南瀛科教館長何秋蓮館說，連假期間規畫多元豐富的活動如「天文夜市闖關」，可以了解太空探測器探索行星任務的「星際先鋒」、訓練手眼協調能力的「丟丟土星環」、兼具大膽及細心的「九星連珠」，還有挑戰準度與力道的「不可能任務」，闖關集滿3個印章即可兌換天文好禮，還有憑套票享有銅板價體驗的DIY「彩色陶土」、「星球蠟燭」。

4月2日至4日下午更有免費體驗的「瘋狂大地遊戲」現身賽堤廣場，「歡樂氣球傘」、「經典紅綠燈」、「左右跳跳樂」輪番上場，滿足大小朋友勇闖太空的夢想及渴望。

為回饋粉絲朋友，連假期間還有很多優惠活動，「星動時課」特展積分達標贈星球棒棒糖；下午1點半、3點半推出倒轉陀螺彩繪活動；星象劇場中午加開場次「勇闖太空」全票買1送1、星空小棧消費滿額可轉轉樂抽獎、日晷餐廳點主餐贈迷你星球冰1支，歡迎大家來南瀛天文館快樂學習天文知識。活動詳情請上南瀛天文館網站查詢。