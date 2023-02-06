中山大學與麻省理工簽MOU 獲MIT中文項目移地教學首選
中山大學表獲美國麻省理工學院（ MIT）中文項目選為移地教學課程場域，師生一行人於農曆年前來台，除至各地文化交流參訪，讓師生瞭解台灣多元樣貌。校長鄭英耀表示，中山大學能夠成為MIT華語文移地教學來台首選，顯示中山在華語文教學領域的用心與努力被看見，希冀雙方在華語文移地教學的課程長久合作。
中山大學表示，此次參訪行程包括高雄市在地的市區導覽、夜市參訪、武術和太極拳體驗、至旗津、佛光山巡禮、參觀年貨大街、品嘗台灣甜品及中華美食講座外，也到台北參觀國立故宮博物院、彰化鹿港一日遊、台南參觀台灣歷史博物館。
MIT學生分享，對佛光山打坐的茶道體驗感受深刻，以「慢」與「靜」的細微動作感知心智，和美國生活步調非常不同，使心靈相當平靜。最特別的是，來訪期間適逢農曆新年，中山大學也特地安排接待家庭和MIT學生一同吃團圓飯，親身參與歡度除夕。
中山大學西灣學院博雅教育中心教授唐文慧過去曾至MIT擔任訪問學者，促成此次MIT師生造訪。MIT此行則由中文項目主任廖灝翔（Dr. Haohsiang Liao）率隊，他表示，這次來台的10名學生都在MIT學過華語一段時日，語言具一定基礎，希望藉此機會實地運用所學，多瞭解中華文化，並透過每天的活動，體會到台灣的多元樣貌。
專長為亞洲歷史文化的MIT教授鄧津華（Prof. Emma J. Teng）指出，這次移地教學是一項全新的課程設計，去年與中山大學簽訂MOU後，便多次與中山華語中心討論細節。今年1月首次來台，透過2周的密集課程，上午安排針對性的語言課程練習華語，輔以歷史文化介紹，下午則結合親臨實境的文化參訪及人員互動，讓學生知行合一，拓展視野。
MIT學生呂珊萱（Rachel Lu）很感謝中山大學的語伴，讓她瞭解台灣的教育制度和美國的差異。學生劉愛琳（Eileen Liu）則觀察到台灣的語言用字常受日文影響，在華語文標題和廣告中隨處可見夾雜日文用法；日常生活中常見各種廟宇、夜市及摩托車，讓她覺得相當新奇。
學生周安娜（Anna Chau）則覺得台灣人很有禮貌且熱情好客，除了對於常聽到的「不好意思」感到印象深刻外，至各處參訪時還常收到來自不同人的禮物，且到處都是便宜又好吃的美食，她非常喜歡台灣。
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