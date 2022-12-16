深入無家者的危殆生活 台大學者獲中研院專書獎

中研院今舉行「第11屆人文及社會科學學術性專書獎」頒獎典禮，本屆有47件申請，5本專書脫穎而出，主題涵蓋外國文學、中國文學、社會學、哲學。其中，台大社會學系副教授黃克先以「危殆生活：無家者的社會世界與幫助網絡」獲獎，其透過民族誌描繪出萬華無家者的面貌、社會連帶關係，如何承受與回應國家社會施予象徵暴力。黃克先說，盼此書讓大眾理解無家者的個人苦難及掙扎，以及如何連結至看不見但影響深遠的更大力量。

「危殆生活：無家者的社會世界與幫助網絡」一書，已獲第46屆金鼎獎非文學圖書獎、2022 Openbook好書獎，今再獲中研院「第11屆人文及社會科學學術性專書獎」。其透過民族誌方法，深入描繪無家者的面貌，包括如何以擬親人方式建立親密關係，也討論國家、社會如何對無家者施予象徵暴力，而無家者們又如何回應主流的凝視。評審認為，全書田野資料紮實、精彩，應是台灣目前關於無家者最重要、最完整的研究。

「感謝曾住在艋舺公園的無家者們，當初願意包容、接納一個無知又陌生的蛋頭學者。」黃克先表示，無家者經歷的真實人生與動人故事，是他這段漫長寫作過程中的最大動力，盼以此書讓大家理解無家者的個人苦難、無奈與掙扎，以及如何連結至看不見但影響深遠的更大力量。

中研院社會學研究所特聘研究員柯志明則以「熟番與奸民：清代臺灣的治理部署與抗爭政治」獲評審盛讚。該書重新釐清漢人與熟番的互動，並且將國家權力利用生番／熟番／漢人族群歧異、分帶隔離治理之策略部署納入討論，對於清帝國治理台灣的政策以及民間抗爭的問題，呈現一個與過去不同的新面貌。

本書堪稱是柯志明繼出版「番頭家」相隔20年後的另一本重要鉅著，他笑稱，這本新書篇幅多3倍，是一本「巨著」。在沒完沒了的寫作過程中，幾度陷入自我懷疑，「好不容易在屆齡退休前，總算及時寫完。」

中研院歐美研究所副研究員王智明以「落地轉譯：臺灣外文研究的百年軌跡」獲獎，該書以台灣大學外文系為例，探究冷戰時期本土歐美文學課程規畫與其中的政治操作，最後以族裔研究及文化研究作為範例，討論外文學門現況。王智明回憶從一名半路出家的插班轉學生，進入外國文學的殿堂，這本書從最初發想到印成鉛字，歷經十年歲月，同時也關於他自身學思歷程的內在反省，從外文學門的視野展開對台灣社會與全球局勢的觀察。

清大中國文學系玉山榮譽講座教授陳國球以「抒情傳統論與中國文學史」專書獲獎，內容爬梳陳世驤、高友工、普實克的抒情論述，分析林庚、胡蘭成和司馬長風之中國文學史相關著作，勾勒抒情傳統的來龍去脈，以此作為重新思考、批判中國文學史的方法。在香港任教多年，2019年應教育部玉山學者計畫邀請來台的陳國球書寫跨越20年，「我這些年來的個人學問與人生旅途，也都鐫刻在這本書裡了。」

政大哲學系助理教授鄭會穎以英文專書「John McDowell on Worldly Subjectivity:Oxford Kantianism Meets Phenomenology and Cognitive Sciences」（中譯：約翰·麥克道爾論世間主體性—牛津康德主義遇上現象學與認知科學） 獲獎。該書詮釋並批判性討論國際知名哲學家麥克道爾(John McDowell)對「世界中的主體性」之看法，從世界與主體之間的形而上問題角度切入，作為詮釋麥克道爾哲學思想的起點，以回應西方哲學長久以來因主客對立框架導致的哲學焦慮。