生活英文／「笨手笨腳」的英文怎麼說？

你們身邊一定有肢體不太協調的朋友吧!小編很笨手笨腳,一天到晚弄掉東西、弄髒衣服、翻倒飲料…那該怎麼形容像小編這樣的人呢?快往下看看吧!

klutz

這是比較美式的用法,意思就是「笨手笨腳的人」。

She’s a certified klutz, so...get her out of the kitchen.(大家都知道她超級笨手笨腳,所以…把她趕出廚房。)

butterfingered

這是形容詞的用法,說別人是奶油手指,其實就是指「笨手笨腳的、容易手滑的」。

Being butterfingered isn’t a crime...okay!(奶油手不是罪好嗎...好啦隨便!)

have two left feet

這個片語很有趣喔,字面上是說有兩隻左腳,其實是指人「肢體不協調」,像馬斯克跳舞一樣容易同手同腳。

I have two left feet, but who cares. This song is my jam!(我就是肢障怎樣。這首歌是我的!)

ham-fisted

這是形容詞的用法,字面上是火腿拳頭,其實就是表示「手拙、笨拙的」。

He can’t help but be ham-fisted, but still!(他又笨手笨腳了,真拿他沒辦法!)

這些字是不是有趣又實用呢?如果喜歡這類型的英文有趣小知識,記得常回希平方看看!

