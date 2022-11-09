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生活英文／「笨手笨腳」的英文怎麼說？

聯合新聞網／ 希平方

你們身邊一定有肢體不太協調的朋友吧！小編很笨手笨腳，一天到晚弄掉東西、弄髒衣服、翻倒飲料…那該怎麼形容像小編這樣的人呢？快往下看看吧！

klutz

這是比較美式的用法，意思就是「笨手笨腳的人」。

She’s a certified klutz, so...get her out of the kitchen.（大家都知道她超級笨手笨腳，所以…把她趕出廚房。）

butterfingered

這是形容詞的用法，說別人是奶油手指，其實就是指「笨手笨腳的、容易手滑的」。

Being butterfingered isn’t a crime...okay!（奶油手不是罪好嗎...好啦隨便！）

have two left feet

這個片語很有趣喔，字面上是說有兩隻左腳，其實是指人「肢體不協調」，像馬斯克跳舞一樣容易同手同腳。

I have two left feet, but who cares. This song is my jam!（我就是肢障怎樣。這首歌是我的！）

ham-fisted

這是形容詞的用法，字面上是火腿拳頭，其實就是表示「手拙、笨拙的」。

He can’t help but be ham-fisted, but still!（他又笨手笨腳了，真拿他沒辦法！）

這些字是不是有趣又實用呢？如果喜歡這類型的英文有趣小知識，記得常回希平方看看！

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1.【趣味英文】be in deep water 是什麼意思？

2.【流行英文】fax、clout、swole 是什麼意思？

3. butterfingers 、green thumb 是讚美還是批評 ？8個形容靈巧、笨拙的英文單字！

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希平方

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