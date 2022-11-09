生活英文／「笨手笨腳」的英文怎麼說？
你們身邊一定有肢體不太協調的朋友吧！小編很笨手笨腳，一天到晚弄掉東西、弄髒衣服、翻倒飲料…那該怎麼形容像小編這樣的人呢？快往下看看吧！
klutz
這是比較美式的用法，意思就是「笨手笨腳的人」。
She’s a certified klutz, so...get her out of the kitchen.（大家都知道她超級笨手笨腳，所以…把她趕出廚房。）
butterfingered
這是形容詞的用法，說別人是奶油手指，其實就是指「笨手笨腳的、容易手滑的」。
Being butterfingered isn’t a crime...okay!（奶油手不是罪好嗎...好啦隨便！）
have two left feet
這個片語很有趣喔，字面上是說有兩隻左腳，其實是指人「肢體不協調」，像馬斯克跳舞一樣容易同手同腳。
I have two left feet, but who cares. This song is my jam!（我就是肢障怎樣。這首歌是我的！）
ham-fisted
這是形容詞的用法，字面上是火腿拳頭，其實就是表示「手拙、笨拙的」。
He can’t help but be ham-fisted, but still!（他又笨手笨腳了，真拿他沒辦法！）
這些字是不是有趣又實用呢？如果喜歡這類型的英文有趣小知識，記得常回希平方看看！
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