好讀周報／食物過期不代表壞了 保鮮期只是最佳賞味期限

文／陳韻涵

新聞故事：全球食物浪費議題備受重視，「保鮮期」（best before）這個標示格外受到矚目。

美聯社報導，1970年代以來，製造商利用「保鲜期」標記告知消費者食品的最佳保鮮期，不同於標示於肉類、乳製品包裝上的「保存期限」（use by）註記，「保鲜期」無關安全，只是鼓勵消費者在商品風味最佳的時刻享用。

非營利組織Food Shift經理艾波說：「許多人看到保鲜期，以為壞了、不能吃、扔掉，但它並不代表不能吃或不營養。」

聯合國估計，全球每年生產的食物約有17%被浪費，其中大多數來自家庭。美國剩食組織ReFED則估計，約有35%的可食用食物被丟棄。浪費食物也浪費了食物生產所用到的能源，包括水、土地和勞力，掩埋廢食也會產生更多的溫室氣體逸散。

還能吃的食物被丟掉的原因很多，如賣相不佳。ReFED指出，全美每年約有7%、相當於400萬噸的食物浪費，源自消費者不理解保鲜期。為解決此問題，英國主要連鎖超市已取消袋裝蔬果的「保鲜期」標記，歐盟今年底預料正式廢除「保鲜期」。

部分英國連鎖超市主動鼓勵消費者自行評斷食品的保鮮狀況，莫里斯超市年初起移除自家品牌牛奶的「保存期限」並以「最佳賞味期」取而代之，科浦超市自創品牌的優格也跟進辦理。部分消費者支持不標日期的作法，行銷專員艾莉偏好向小農購買生鮮雜貨，這些食品都沒有標日期，卻往往比超市更新鮮。

美國聯邦法規僅要求嬰兒配方奶粉標記「保存期限」，但對食品「保鲜期」標記並無規範，各製造商遂自行標記它們所認為的「保鲜期」。聯邦食藥局2019年建議製造商利用「最佳賞味期」（best if used by）標示生鮮食品，並以「保存期限」標示易腐敗商品，但因缺乏聯邦政策，各州各行其政，讓食品廠和雜貨商相當困擾。

哈佛大學法學院「食品法律與政策課程」主任艾蜜莉‧萊伯舉例，佛州和內華達州以「銷售日」（sell by）標記有殼類海產和乳製品，亞利桑納州要求蛋要寫「保鲜期」（best by）或「保存期限」。

近期大型雜貨店、食品公司和眾議員出現部分統一賞味期或保存期限標記討論的聲浪，盼藉此減少浪費，沃爾瑪已統一店內商品以「最佳賞味期」和「保存期限」標記。

食品大廠的產業組織「消費者品牌協會」鼓勵會員企業採用這些標記，協會副主席凱蒂‧丹尼斯說：「統一標示能讓企業簡化製造流程並達降價之效。」