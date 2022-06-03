台東體中4柔道隊選手世中運獲佳績 返部落英雄式遊行

台東縣卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落4位台東體中學生，日前參加在法國諾曼第舉行的2022世界中學生運動會榮獲佳績，選手回到部落搭上吉普車遊行，受到英雄式歡迎。其中3位同住一條街上，被族人稱「國手街」。

2022年世界中學生運動會在法國諾曼第舉行，台東體中黃立帆參與柔道55公斤量級獲銅牌、林敬翔參與60公斤量級獲銅牌、王桀曦參與70公斤量級獲銀牌、 孫立威參與81公斤量級獲第5名，共摘1銀2銅，締造佳績。

4位選手日前返回部落，族人盛大歡迎，選手們搭上精心打扮的吉普車遊行，沿途接收到掌聲、鞭炮聲及加油聲，英雄式的歡迎，部落族人及家人也彼此間分享這份得來不易的榮耀。

台東體中柔道隊教練陳佳峰表示，世中運是每4年一屆舉辦，在此之前必須先經過菁英國手選拔及年齡的限制，因此能獲選中華代表的機會難能可貴。4位同學均是首次參加國際賽，他們非常的期待，也認真努力奪下成績。