快訊

入境檢疫擬放寬天數未鬆口3+4 莊人祥：觀光旅遊不考慮

死亡+142例 20歲男路倒送醫亡、7個月大男嬰重症哮吼

台東體中4柔道隊選手世中運獲佳績 返部落英雄式遊行

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東體中4位選手日前返回部落，族人盛大歡迎，選手們搭上精心打扮的吉普車遊行，沿途接收到掌聲、鞭炮聲及加油聲，英雄式的歡迎。圖／讀者提供
台東體中4位選手日前返回部落，族人盛大歡迎，選手們搭上精心打扮的吉普車遊行，沿途接收到掌聲、鞭炮聲及加油聲，英雄式的歡迎。圖／讀者提供

台東縣卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落4位台東體中學生，日前參加在法國諾曼第舉行的2022世界中學生運動會榮獲佳績，選手回到部落搭上吉普車遊行，受到英雄式歡迎。其中3位同住一條街上，被族人稱「國手街」。

2022年世界中學生運動會在法國諾曼第舉行，台東體中黃立帆參與柔道55公斤量級獲銅牌、林敬翔參與60公斤量級獲銅牌、王桀曦參與70公斤量級獲銀牌、 孫立威參與81公斤量級獲第5名，共摘1銀2銅，締造佳績。

4位選手日前返回部落，族人盛大歡迎，選手們搭上精心打扮的吉普車遊行，沿途接收到掌聲、鞭炮聲及加油聲，英雄式的歡迎，部落族人及家人也彼此間分享這份得來不易的榮耀。

台東體中柔道隊教練陳佳峰表示，世中運是每4年一屆舉辦，在此之前必須先經過菁英國手選拔及年齡的限制，因此能獲選中華代表的機會難能可貴。4位同學均是首次參加國際賽，他們非常的期待，也認真努力奪下成績。

值得一提的是有3位選手同住在東園三街上，相距不到300公尺，一條街上能培育出3位國手，族人稱這是「國手街」，選手未來一定能成為「台灣之光」、「部落之光」。

台東縣卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落4位台東體中學生，日前參加在法國諾曼第舉行的2022世界中學生運動會榮獲佳績。圖／擷取自台東體中柔道隊粉絲專頁
台東縣卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落4位台東體中學生，日前參加在法國諾曼第舉行的2022世界中學生運動會榮獲佳績。圖／擷取自台東體中柔道隊粉絲專頁

台東 法國 柔道

延伸閱讀

淡水祖師爺遶境改採車隊遊行 周五起交通管制2天

髮夾彎？學生抗議後又傳不停辦 台首大3天內給答覆

影／台首大無預警停辦 學生遊行校園抗議要求原校畢業

「我的身體我的選擇」支持墮胎權 全美婦女380場遊行 會師華府

相關新聞

台東體中4柔道隊選手世中運獲佳績 返部落英雄式遊行

台東縣卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落4位台東體中學生，日前參加在法國諾曼第舉行的2022世界中學生運動會榮獲佳績，選手回到部落...

紐時賞析／一開始稱出動部隊只是軍事演習 俄烏資訊戰仍遠未結束

If the first casualty of war is truth, then the corollary in...

國中數學／幾何圖形問題常成絆腳石？ 畫對輔助線是關鍵！

會考剛結束，幾何圖形考題依舊是許多同學的絆腳石，當遇到的圖形較複雜，許多考生常常因此而放棄，但其實只要在圖形上來條輔助線，很多題目就能迎刃而解。即將成為備考生的國二同學們是不是也正好被幾何圖形困擾著呢？在解幾何問題時...

紐時賞析／《捍衛戰士：獨行俠》 阿湯哥為好萊塢最後的真正巨星

The helicopter had the star’s name painted on it, the letter...

國中國文／生活中的修辭 運用「映襯」更能凸顯產品特色

俗語說：「牡丹雖好，全仗綠葉扶持。」將兩種不同的，特別是相反的觀念或事實，對列比較，透過甲事物來襯托乙事物，使語氣增強、意義更為明顯的修辭法，稱為「映襯」。...

公民時事題／俄國入侵烏克蘭引國際制裁 全球政治經貿組織受關注

一、 時事掃描：俄國入侵烏克蘭引發國際制裁，連帶造成商品出口受阻，令人憂心恐爆發全球性飢餓危機，俄羅斯與烏克蘭均大面積種植穀物，是世界主要糧倉，為小麥、植物油與玉米等多項重要糧食的主要出口國。聯合國糧農組織在聲明中表示：「隨著黑海地區爆發戰事衝擊穀物類主食品與植物油市場，世界糧食價格在3月大幅攀升，來到史上新高。」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。