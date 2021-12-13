2021教育設計論壇登場 盼提升全民美感與學習平權

台北市立大學與美感細胞協會主辦的2021教育設計論壇於12月12日登場，邀請產學界人士從教育設計、教科書體、通用設計及資訊設計等角度切入，探教育設計在教育現場的應用，以及如何透過設計幫助孩童學習。

論壇以「設計如何幫助學習？」開場，由國立清華大學陳明蕾教授、美感教科書研究計畫共同主持人林演慶教授及美感細胞教育設計講師王淳，分享如何利用好的設計元素，提升不同年級孩童的學習成效。

「教科書若不設計，會是一場災難」，陳明蕾教授指出，教科書是孩童最公平的起點，而一本設計完善、兼具學理與美感的教科書，將有助於教育均等。陳明蕾教授以眼動儀紀錄孩童的閱讀體驗，研究證實，一本設計良善的教科書，更能促進深度閱讀、提高孩童的學習興趣。

林演慶教授比較台灣與日本教科書的設計，「台灣的設計風格就是要塞好、塞滿；日本的設計會讓頁面有留白、有呼吸的空間」，藉由參考日本教科書設計的優點，希望未來也能打造出屬於台灣的美感教科書。

美感細胞講師王淳首度公開美感細胞團隊實踐教育設計的流程，分享美感細胞在教育設計領域深耕8年來的心血，盼將多年經驗推廣給更多對教育、設計領域有興趣的民眾，一起為台灣未來的教育而努力。

第二場活動「台灣需要什麼樣的教科書體？」由國立中正大學陳欣進教授分享教科書字體在教育現場扮演的角色，並請來justfont字體課講師曾國榕分析台灣和日本教育字體的差異，美感細胞共同創辦人陳慕天及台北市立大學研究助理馬翊珈則帶領聽眾探討什麼字體最能幫助台灣孩童習字、學習。

「我們應該持續優化已經運行30年的標楷體，還是應該發展不同風格的字體？」陳慕天指出，優良教科書字體需具備正確的文字結構、清晰的知識傳達、良好的閱讀效率等特徵，但標楷體已無法滿足這些需求，他因此希望，未來能專門設計一套屬於台灣孩童的教科書字體。

論壇接著以「教科書如何融入通用設計？」為題，請來台灣設計研究院艾淑婷副院長帶領聽眾認識通用設計的概念，國立陽明交通大學陳一平教授分享如何在設計上考量到色盲與色弱的民眾，並請美感細胞教育設計研究員黃馨介紹如何運用色彩設計協助孩童更快速理解教科書內容。

「每100名學生中，就有7到10名的學生沒有辦法辨別顏色，」黃馨表示，這些學生可能面臨無法閱讀社會科的地圖、無法準確讀取自然科的石蕊試紙等學習問題，而透過通用色彩的導入，將能協助更多色盲、色弱的孩童理解教材資訊。

最後一場活動「每個人都能懂的資訊設計」邀請愛盲基金會李英琪主任、國立台灣師範大學洪儷瑜教授和美感細胞教育設計研究員黃馨分享，如何在高齡化、少子化的社會，打造易讀易懂的資訊平權，為閱讀理解困難的讀者調整文本時需注意哪些項目，而從事設計時，又需掌握哪些易讀資訊設計原則。

教育設計論壇共吸引百位從事出版業、教育業及設計產業的工作者和學校老師一同共襄盛舉。論壇主持人陳慕天表示，美感教育除了改善教科書的設計風格，更能幫助孩童學習，「希望有一天，能將台灣的教育設計推廣到全世界。」