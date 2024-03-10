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高速傳輸需求飆升 PCIe訊號測試不妥協

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 一體化訊號品質分析儀結合了多種測試功能。
圖一 : 一體化訊號品質分析儀結合了多種測試功能。

【作者： 王岫晨】

隨著科技的迅速發展，數位資料轉換正面臨著前所未有的挑戰。從人工智慧的應用到高畫質影音串流服務的普及，再到自動駕駛技術的日益成熟，數據流量正在以驚人的速度增長。這種趨勢也在網路和運算領域引發了一系列的變革，人工智慧和分解技術的引入，進一步提升了運算、伺服器和儲存系統的效能。這些技術的快速發展推動著對於高速數位介面的需求，例如PCI Express（PCIe）、USB、DDR等，這些介面在當今數位世界中扮演著至關重要的角色。

高速數位系統的挑戰

高速數位系統面臨著眾多技術挑戰。其中最主要的挑戰，來自於高速數位訊號頻率特性以及傳輸線材料的高頻損耗。

高速數位系統的研發過程包括對晶片、功能電路區塊、電/光線路和連接器等元件的深入研究。從最初的原型設計到後續的除錯、設計驗證和認證合規性測試，工程師們透過不懈的努力，不斷提升著高速數位訊號的品質與效能。

然而，高速數位系統同時也面臨著眾多的技術挑戰。其中，最主要的挑戰來自於高速數位訊號頻率特性以及傳輸線材料的高頻損耗。這些因素導致了訊號衰減、時脈抖動、串擾和眼圖等問題的出現。

時脈抖動是數位訊號時間軸上的時序變化，受到多種因素的影響，例如電路和通訊路徑中的噪聲；而串擾則是相鄰訊號線之間的訊號洩漏現象，可能導致高速數位系統的誤操作；眼圖作為評估數位訊號品質的重要工具，用於展示串列數據訊號中0和1數據流的圖形。

克服這些技術挑戰是高速數位系統開發中的一個重要任務，這需要工程師們不斷尋找創新解決方案，以確保高速數位系統的可靠性和性能。

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2024.3月(第388期)藍牙科技—串連智慧生活
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