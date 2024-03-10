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5G輕量化再出發 RedCap勇闖物聯網市場

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : RedCap對於依賴電池供電的物聯網設備尤其重要。
圖一 : RedCap對於依賴電池供電的物聯網設備尤其重要。

【作者： 王岫晨】

5G RedCap（Reduced Capability）是5G技術的一種輕量化版本，也被稱作5G輕量化技術或低複雜度NR設備。這種技術對5G進行一定程度的功能裁剪，降低了終端和模組的複雜度、成本、尺寸和功耗等指標，使其能夠適應不同的物聯網需求。

輕量化技術

5G RedCap對5G技術進行了多項輕量簡化，包括將最大頻寬從NR的100MHz縮減為20MHz，將天線配置從NR的2T4R減少到1T1R或1T2R，並將最大調製階數控制到最低可支援64QAM，以及導入半雙工模式等。透過這些能力的剪裁，5G RedCap終端的複雜度和成本可以下降50～65%，能夠以更低成本、高效率地匹配可穿戴設備、工業無線感測器、監控攝像頭等物聯網應用的網路連接需求和低功耗需求。5G RedCap的重要性主要包括以下幾點：

●成本優化：由於5G RedCap降低了終端和模組的複雜度、成本、尺寸和功耗等指標，使得物聯網設備的製造成本大大降低，促進了物聯網的普及和發展。

●能耗降低：5G RedCap的低功耗特性使得物聯網設備在運行時的能耗減少，這對於那些需要長時間運行且依賴電池供電的物聯網設備來說尤其重要。

●網路相容性：5G RedCap可以運行在現有的5G網路上，無需對基礎設施進行大規模改造或升級，提高了網路的相容性和可擴展性。

●應用場景廣泛：由於5G RedCap的低成本、低功耗和高效率等特點，使得它在可穿戴設備、工業無線感測器、監控攝影機等物聯網應用中具有廣泛的應用前景。

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2024.3月(第388期)藍牙科技—串連智慧生活
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