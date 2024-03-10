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從工廠自動化到生產管理的藍牙應用

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 工業生產的裝置需要各種無線通訊來連結
圖一 : 工業生產的裝置需要各種無線通訊來連結

【作者： 黃弘毅】

藍牙無線通訊的應用，從短距離的個人區域網路來連接周邊裝置，一路發展下來，其效能與穩定性都逐漸提升到了工業級的水準，加上應用範圍廣泛，操作人員容易熟練應用等特性，未來在工業市場上普遍被各界所看好，各種應用模組已開始提供給業者來加以採用了。

工廠自動化需要連線的設備或裝置

工廠自動化所需要的設備與裝置，視不同的產業、產品、製程而有所差異，但一般而言，常見的有以下幾種：機械手臂、感測器、控制器、通訊網路、電腦系統，以及各種輸送運補與檢測裝置等。這些都有連線應用與管理上的需求，在實際規劃上則要考慮下面幾個面向：

1.設備之間的互通性：要確保不同廠牌、型號、規格的設備之間，能夠透過標準化的通訊協定、介面、格式，進行資料的傳遞與交換，避免資訊的斷層或不一致。

2.資訊的安全性：要確保工廠的資訊系統，能夠抵抗外部的攻擊、干擾、竊取，並採取適當的加密、驗證、備份、恢復等措施，以保障資訊的機密性、完整性、可用性。

3.系統的可靠性：要確保工廠的自動化系統，能夠持續、穩定、正確地運作，並具備自我診斷、自我修復、自我調整的能力，以應對各種突發的故障、變化、需求。

4.人員的素質：要確保工廠的人員，能夠熟悉、操作、維護、改善工廠的自動化系統，並具備相關的知識、技能、態度，以配合自動化的生產模式。

在相關連線的設備裝置中，有些是得以用無線網路來連結，以增加更多的機動性與方便性，甚至因而使效率提升、成本降低，以及資源的有效應用。以無線藍牙應用而言，由於藍牙無線技術也持續發展和改進，已漸漸能提供工廠自動化及工業物聯網的需求和挑戰。例如，最新的藍牙5.2標準，可以提供更高的資料傳輸率、更低的功耗和更多的同步連接數。

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2024.3月(第388期)藍牙科技—串連智慧生活
2024.3月(第388期)藍牙科技—串連智慧生活

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