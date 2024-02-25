低功耗MCU釋放物聯網潛力 加速智慧家庭成形

【作者： 王岫晨】

根據管理顧問公司麥肯錫的研究顯示，物聯網（IoT）的潛在經濟價值可望在2030年之前達到12.6兆美元。為了達到能承接這個龐大商機所需的規模，各項關鍵的物聯網標準已陸續整合，以促成從安全終端連接到雲端解決方案的順利部署，並廣受開發人員社群的積極採納。

與Arm合作多年的連接標準聯盟Connectivity Standards Alliance所發表的Matter 1.0標準與認證計劃，為這段發展路程立下重要的里程碑。該聯盟希望藉由Matter打造一套聚焦在應用層面的標準，不但能為製造商簡化開發作業，同時也為消費者提升各種物聯網裝置的相容性。最終目標是能在物聯網領域驅動大規模的部署。

聯盟與Arm之間也保持了緊密的合作關係。物聯網運行於Arm架構，Arm生態系提供IP、工具、軟體服務與安全性框架，以最適切的方式對應多樣化的物聯網應用。Arm目前正與聯盟密切合作，確保Arm生態系準備就緒，支援OEM與產品開發人員打造符合Matter規範的裝置。Matter專案建立在一個共同的核心理念：從恆溫器到燈泡再到智慧電視的智慧家庭裝置，都應該是安全、可靠，可被順暢的使用。

Arm持續推廣針對物聯網堆疊的基礎硬體、軟體，安全層的各項計畫採用，展現其對標準化的承諾，進而帶動物聯網的發展。PSA Certified、Project Cassini與Project Centauri的設計用意，都是為了因應開發人員在安全系統、邊緣與物聯網終端所面臨的關鍵挑戰，並持續維持在市場強勁的成長力道，以便為最多元的科技生態系促成更大規模、更快速的開發。

從麥肯錫研究報告提出這項驚人的經濟數字來看，智慧家庭為物聯網生態系帶來龐大的機會。Matter的標準同時也延伸至許多其它的市場區塊。例如住家、建築物或飯店的連網門鎖、辦公室或工廠的溫度感測器、建築物或飯店的智慧電視等。雖然它們在安裝和管理方面彼此仍存在細微的差異，但裝置的基礎運用在各個垂直市場中是一致的。

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