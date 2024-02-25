智慧宅重新定義「家」的樣子

【作者： 季平】

AI改變人類的食衣住行育樂習慣，甚至思考、學習、工作等面向，除了了解智能科技帶來的創新便利及應用方式，人類還得重新適應智慧宅打造的「AI日常」，如果不趕緊「數位轉型」，恐怕連進出家門都有困難。

科技當道 智慧宅也在進化

如果將無線網路串連手機、平板或居家設備，具有遠端開關電源、即時監控住家環境等條件視與「普級智慧宅」畫上等號，「AI智慧宅」則是建物本身搭載各類AI設備及產品，可隨時蒐集、分析住家環境等數據，進而調節生活機能的進化版住宅。

舉例來說，智慧宅內安裝的各式感測器能有效監控、預防意外災害，在地震、颱風等天災或人為疏失導致火災、一氧化碳外洩，或者發生竊盜案件之前，感測器可以提前示警，也可以透過指紋、人臉辨識等科技系統提高居家安全，滿足防竊或保護隱私等需求。已有建案配備指紋、聲控、AI臉部生物辨識系統，或設置AI巡邏機器人以提高防盜效果，內建AI人臉辨識系統偵測到住戶後便會直接派送電梯到住戶所在樓層，無須按壓樓層鍵，就能直達自家樓層。

高齡化時代來臨，不論居住者為年長者、行動不便者或慢性病患者，都可以利用智慧宅內的聯網系統與偵測器，搭配監控類電子產品提供健康資訊，甚至可以串聯遠距醫療，提高樂活安養的品質，降低意外發生率，或者離家者可以透過物聯網（IoT）監控設備掌握居家長者、病患或嬰幼兒、寵物狀況。

此外，環保與節能減碳趨勢下，智慧宅也搭上永續概念，已有新興綠建築藉由科技減碳排，搭配空調、廚具等智慧化設備，系統性調節及管理住宅溫溼度及燈光感測，達到節能效果。或者可以透過遠端連線、AI自動偵測室內環境的方式，監控智慧燈具或家電開關、空調，以及水龍頭、瓦斯、冰箱、智慧門鎖是否緊閉，透過遠端監控即可控制電源開關，減少浪費，甚至數位影音多媒體等娛樂設備也能透過智慧聯網變得更人性化，增添生活樂趣。

事實上，運用5G、AIoT、環境監測與感測器、VR虛擬實境、可視化系統等技術打造的智慧宅推案量近年來逐步攀升。內政部資料顯示，截至2022年10月底，台灣已有989件公私有建築物取得智慧建築標章以及候選智慧證書。未來，智慧宅可望越來越聰明，而這類住宅也會徹底跳脫傳統居住功能，成為另一種「平台」或「中控中心」，掌握網路通訊、家電、設備自動化、系統、建築結構、物業服務及管理等功能，打造高效、舒適、安全、便利及永續的居住品質，還能節省生活成本。

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