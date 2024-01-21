5G測試技術：實現高精度和最佳化效能

【作者： Tim Gagnon】

新興的5G功能超越人們先前想像，正在改變消費者和工業的通訊能力。大多數設計工程師意識到，廣泛的5G部署和整合，需要專門的元件來實現所需的網路速度、強度和可靠性。幾十年來一直在設計天線和微型連接器的供應商Molex莫仕也針對5G應用來調整設計、測試和製造方法，以實現元件的最佳化。

如今5G元件需要支援超過30 GHz的毫米波（mmWave）頻率，遠遠超過傳統網路的6 GHz以下頻率要求。此項改變需要靈敏度極佳的微型連接器和天線，因此大多數的5G元件需要通過先進的模擬設計初期開發階段，即使尺寸出現十分之一毫米的差異，也會使效能產生巨大變動。此外，為了應對更高水準的大氣損耗和潛在的輻射排，審慎的測試是必要的。

Molex莫仕設計和製造流程已經發展到涵蓋先進的模擬程序和測試功能，協助公司的元件產品應對5G應用。要開發尖端的5G元件，必需結合強大的測試系統、簡化的設計流程、長期積累的專業知識和企業內部的協作。

投資測試基礎設施

參與製造5G元件的企業需要先進的測試設施來測量波束成形、輻射發射、高增益天線、低損耗和高頻連接器等方面的效能。測試室的種類繁多，但毫米波測試系統需要超高精度的定位器，以評測5G應用中存在的各種頻率以及輻射輸出的細微變化。在理想情況下，測試室應該是全頻譜的，以避免需要多個測試室。

由於需要具有低損耗和高精度的測試元件，毫米波測試系統比低頻測試系統昂貴得多。舊式的測試室太大，其電纜系統加劇了毫米波測試的路徑損耗和能量損耗。最新的向量網路分析儀是進行毫米波的較高頻測量的必然要求。

企業內部缺乏毫米波測試能力的製造商通常依賴外部測試機構，然而，5G元件設計過程通常是迭代進行的，需要根據測試結果進行多次重新配置。使用公司內部測試系統可以實現更加順暢且高效的設計流程。

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