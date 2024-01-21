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AI賦能智慧邊緣 行動運算處理器的時代革命

聯合新聞網／ CTimes零組件

【作者： 王岫晨】

行動運算處理器是指用於行動裝置的處理器，例如智慧型手機、平板電腦、穿戴式裝置等。隨著行動裝置的普及，行動運算處理器的發展也日益迅速。

行動運算處理器的最新發展趨勢主要有以下幾點：

製程技術的提升

行動運算處理器的製程技術不斷提升，從最初的45奈米製程，提升到目前的5奈米、3奈米製程，甚至是2奈米製程。製程技術的提升可以提高處理器的性能、功耗和整合度。

多核心架構的普及

多核心架構的普及是行動運算處理器的另一大趨勢。多核心架構可以提高處理器的並行處理能力，進而提升處理器的性能。

5G技術的普及

隨著5G網路的廣泛部署和應用，行動運算市場將受益於更快的網路速度和更低的延遲。這將推動對高性能行動處理器的需求，以支持更複雜的任務，如大資料分析、即時影像處理等。

AI和機器學習

AI的應用是行動運算處理器的另一個重要趨勢。AI的應用可以提高行動裝置的運算能力，提升用戶的使用體驗。人工智慧和機器學習的應用越來越廣泛，從智慧手機到自動駕駛汽車，再到智慧家居設備。這要求行動處理器具備更高的運算能力和低功耗性能，以滿足AI和機器學習的計算需求。

物聯網的發展習

物聯網設備的普及將進一步推動對低功耗、低成本的行動處理器的需求。這些處理器需要具備強大的計算能力和高效的能源管理能力，以支援物聯網設備的長期穩定運行。

在行動處理器市場上，競爭非常激烈。主要的競爭者包括高通、蘋果、三星、華為等。這些公司都在不斷推出新的處理器技術，以提高性能、降低功耗、降低成本，並滿足不斷變化的市場需求。以蘋果的A15 Bionic處理器為例，其採用5奈米製程，以及6核心架構，並整合了新的神經網路引擎，使得其在性能、功耗和AI性能方面都得到了大幅提升。

此外，還有一些新興的處理器技術，如神經網路處理器和量子計算，這些技術可能會在未來幾年內對行動處理器市場產生重大影響。因此，對於行動處理器廠商來說，不斷創新和適應變化是至關重要的。

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2024.1月(第386期)2024展望與回顧
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