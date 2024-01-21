人工智慧產業化 AI PC與AI手機將成市場新寵

【作者： 王岫晨】

全球市場在今年都明顯感受到了人工智慧的影響力。雖然人工智慧並不是一項新技術，多年來大部分的企業也一直在預測和解釋AI方面投入巨資，但生成式AI的出現刺激了一波新的投資熱潮。

AI成為科技轉捩點

無所不在的AI將成為科技展發展重要轉捩點 未來企業將更關注AI技術投資以及AI驅動的產品與服務。

根據IDC的預計，到了2027年，全球在 AI 解決方案上的科技支出將成長到美金五千億元以上。IDC台灣總經理江芳韻認為，無所不在的AI（AI Everywhere）將成為科技展業發展重要的轉捩點，未來企業將更關注AI技術投資以及AI驅動的產品與服務。擁抱『無所不在的AI』的思維方式將不再是一種選擇，而是一種必要。不過企業在面對大量、創新的AI產品與服務的同時，也要注意如何在大量選項中進行選擇，並管理成本增加與失去數據控制相關的風險。IDC也整理出2024年AI領域的重點趨勢：

生成式AI全面產業化

生成式人工智慧（Generative AI）技術的應用場域正從消費市場走向企業市場，亞洲企業聚焦的應用場域是以產品設計、軟體開發、客戶互動、行銷公關與供應鏈管理為主。值得特別注意的是，隨著企業需求提升，AI雲端平台將進入新一波競爭態勢，平台工具對微調（fine-tuning）跟索引增強生成（RAG）的支援能力將直接影響企業採用意願。在生成式人工智慧等技術的帶動下，IDC預估，台灣人工智慧平台（AI Platform）市場規模將從2023年的6,690萬美元成長到2024年的8,390萬美元，年成長率高達25.4%。

人工智慧走向個人裝置

AI近年來發展快速，並於數據中心大放異彩，隨著技術發展，預期2024年將逐步打開個人裝置市場。在生成式AI，智慧辦公室、以及元宇宙等商業市場逐步興起下，穿戴裝置的個人化應用正從家庭擴展到辦公場域，建立起與IoT裝置和系統設備的連接，並透過分散式決策讓連接的裝置及系統能夠根據地端訊息做出即時的判斷和反應，最大程度地降低對雲端連接的需求。

另外，隨著2025年Windows 10停止服務支援及GenAI應用彰顯下，AI PC發展也逐步顯露雛型，預計這波成長動能將首先在商業市場發酵。IDC預期到 2026年底，將會有80%用於商業用途的新採購個人電腦搭載專為在地端運行大型語言模型（LLM）應用而設計的AI晶片，以推動生產力、減少延遲、保護數據安全，降低成本的同時提升工作效率。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2024.1月(第386期)2024展望與回顧CTIMES雜誌】