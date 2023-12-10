你的下一個運動教練可能是人工智慧

【作者： 盧傑瑞】

近年來，人工智慧應用於包括體育在內的各個行業，不斷的取得重大進展，尤其在爭奪勝負的運動中，分析過去數據可以說是極為重要的。根據統計顯示，人工智慧到2030年在體育產業中的價值將達到192億美元。

因此，利用人工智慧進行數據分析，或是建立出可用於訓練和球員發展的虛擬實境環境，進而修正運動員姿態的案例越來越多。例如，美國國家橄欖球聯盟（NFL）一直在使用這項技術來分析比賽影片並提高球員表現，美國職棒大聯盟（MLB）透過人工智慧幫助球隊更好地決定球員人事，而美國國家籃球協會（NBA）則是利用人工智慧來改善其球探流程。

運動賽事積極導入人工智慧

智慧系統也被用於手球運動中。多年來，德國手球甲級聯賽（Handball-Bundesliga）的球員都佩戴著感測器，收集數百萬筆訊息，包括距離、速度、位置比賽和生物識別數據。球隊的教練Michael Doring表示，這個系統一開始就像一個小孩子，它學習如何利用數據來更好地理解比賽。而我們需要做的是，向系統提供這些資訊，以便它了解手球比賽是如何進行的。

過去兩年，聯賽球隊SG Flensburg-Handewitt的人工智慧系統從大約600場手球比賽中獲得大量的資訊，透過數據的分析，這套人工智慧現在可以開始預測進球的可能性。這也意味著球隊的教練們可以事先了解哪些球員在哪個位置最有機會得分，例如，邊線球員應該在哪裡？我們應該如何開始第二波進攻？

球隊管理階層表示，它就像一個額外的顧問。可以使用這種基於數據的方法，來使訓練更加成功。同時期待在未來，藉由人工智慧不僅幫助他們解決戰術問題，還能幫助他們組建一支擁有最高成功機率的球隊。

將人工智慧引入體育領域的一個例子是「AI 11」軟體系統，它可以分析足球比賽錄影並預測結果。AI 11利用過去的比賽數據作為訓練數據，並透過深度學習進行分析，建立一個根據球和球員的動作預測輸贏的模型。

AI 11已經在2019年的「EAFF E-1足球錦標賽2019錦標賽」上測試，並開始在中國、韓國等亞洲國家的電視轉播中使用。開發AI 11的日本電通集團表示，AI 11是提供一種新的體驗和享受足球的方式，甚至分析決定輸贏的關鍵點。

此外，英國南安普敦大學也正在開發團隊合作的人工智慧分析，因為合作是團隊運動中決定勝敗的重要因素之一。這項研究使用了英超聯賽過去比賽的數據，並利用機器學習來確定兩名球員的配合程度，外界認為如果這種AI分析被證明是有效的，那麼未來很可能會被許多專業團隊所採用。

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