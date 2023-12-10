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關鍵感測技術到位 新一代智能運動裝置升級

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 運動科技為運動健康管理提供了全新的可能性。
圖一 : 運動科技為運動健康管理提供了全新的可能性。

【作者： 王岫晨】

隨著科技的快速發展，運動科技逐漸成為運動領域不可或缺的一部分。這種科技的崛起不僅改變了人們對運動的理解，也為運動愛好者提供了更多可能性。

運動科技的一大應用是在運動監測與分析領域。穿戴式裝置、智能手機應用程式以及專業運動設備的出現，讓運動者能夠即時追蹤自己的運動表現，包括步數、心率、消耗的卡路里等。這些數據不僅幫助個人精確掌握自身狀態，也為教練和醫療專業人員提供了有價值的參考依據。

另外包括虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）的融入，也使運動體驗更加豐富。透過VR，運動愛好者可以在室內體驗戶外運動，如攀岩、滑雪等，而AR則能將虛擬元素融入現實場景，提供更有趣、具挑戰性的運動體驗。

智能穿戴裝置在運動科技中扮演著重要的角色。智能手錶、智能眼鏡等裝置不僅能夠監測生理數據，還能提供即時的反饋和建議。例如，智能運動耳機可以根據運動者的心率和節奏調整播放音樂的速度，提升運動效果。

關鍵技術與核心元件

智能穿戴裝置在運動科技中扮演重要角色。智能手錶、智能眼鏡等裝置不僅能夠監測生理數據，還能提供即時反饋和建議。

運動科技是利用科技來提升運動表現、安全性和娛樂性的技術。運動科技所需使用的關鍵技術和關鍵元件包括：

感測器

感測器是用來收集運動數據的設備，例如加速度計、陀螺儀、磁力計、心率感測器、肌電圖感測器等。這些感測器可以用來測量運動員的速度、加速度、姿勢、心率、肌肉活動等數據。感測技術是運動科技的基石之一。加速度計、陀螺儀、心率感測器等感測器的應用，讓設備能夠準確地監測運動者的動態和生理變化。這些感測技術的不斷升級，使得運動科技能夠提供更準確、全面的數據。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.12月(第385期)運動科技CTIMES雜誌

2023.12月(第385期)運動科技
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