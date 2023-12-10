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運動科技神助攻 打造台灣下一個兆元產業

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : KINEXON的球及球員追蹤器以厘米級精度即時追蹤數據。（source：KINEXON）
圖一 : KINEXON的球及球員追蹤器以厘米級精度即時追蹤數據。（source：KINEXON）

【作者： 季平】

科技徹底翻轉人類生活，當科技與運動相遇，注定精彩不寂寞。在高科技的神助攻下，不僅能提高運動員的表現，若干低溫冷凍技術及奈米科技還能降低運動員的傷病機率，延長運動生涯；對於觀眾來說，運動結合科技可以帶來更好的觀賽體驗；對於一般民眾來說，可以利用智慧裝置、軟體、服務享受到運動科技帶來的美好生活體驗。

運動與科技結合對於產業而言，代表另一處藍海，商機可期。美國GrandView Research預估，全球運動科技市場將自2020年的117億美元，成長至2028年的362億美元，年複合成長率達16.8%；Reportlinker則推估，2030年全球運動科技市場規模可達1,032億美元，2020-2030年的年複合成長率達17.2%。

科技神隊友 加速體壇數位轉型

運動科技數位分析平台SportstechX對於「運動科技」的定義泛指：提供所有運動員、觀眾（粉絲）、運動賽事及球隊管理組織相關產品及服務。運動科技是將AI、AR/VR、5G、IoT、雲端、DataTech等數位技術結合運動器材、感測等裝置，提高運動樂趣、提升運動表現，或者用於追蹤運動成效、提升運動體驗、創造更多附加價值及商模。將運動結合3D、XR、感知與體感等技術，甚至可以擴及競技與遊戲領域，創造更多跨域應用與商機。

新創科技與運動結合的案例也極為普遍，運動科研機構SportsTechX指出，2022年全球運動科技的新創投資金額達82億美元，如德國運動感測設備廠KINEXON提供各類穿戴式裝置與數據分析，讓球隊在訓練及比賽中能即時監控球員狀態；美國大聯盟捕手會利用Pitchcom向投手傳遞暗號。

運動科技也加速了體壇的數位轉型。美國DD Sports公司利用穿戴式裝置ShotTracker，透過籃球、感測器和追?器即時捕捉及蒐集球員的移動、攻防、得分、失誤、犯規等統計數據，再將資料傳送到雲端，透過App將資料傳送給球團、球迷或媒體分析使用。1枚硬幣大小的手腕感測器可連續使用8小時，還具防水功能，可以計算投籃時的出手次數；籃網感測器則記錄使用者的投進次數。

ShotTracker系統由兩部分組成，一是安裝在球場頂端的感測器，將球場繪製成3D圖層，另一個部分是裝載於球員身上的微型感測器，可以即時追蹤球員的一舉一動，而教練可根據數據資料調整戰術與訓練球員。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.12月(第385期)運動科技CTIMES雜誌

2023.12月(第385期)運動科技
2023.12月(第385期)運動科技

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