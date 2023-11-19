高速數據傳輸方興未艾 NVMe打造現代化儲存新體驗

【作者： 王岫晨】

在今天競爭激烈的市場中，大數據不足以維持競爭優勢，產品速度的提升已經成為關鍵。為了實現更快的速度，從伺服器機房的基礎架構開始，NVMe儲存系統扮演著重要角色。

NVMe通訊協定特色

透過NVMe傳送協定 可以從快閃記憶儲存裝置（如SSD）中快速存取資料 而非從電腦的高速PCIe匯流排中存取

NVMe，全稱為Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification，是一種專門為支援使用PCIe（PCI Express）匯流排的快閃記憶體所設計的通訊協定。其目標在於利用固態硬碟的平行特質，結合PCIe匯流排和提高NAND技術的讀取速度，建立更快的非揮發性儲存。

透過NVMe傳送協定，可以從快閃記憶儲存裝置（如固態硬碟SSD）中快速存取資料，而非從電腦的高速外部連結標準（PCIe）匯流排中存取。這種協議的設計使得SSD能夠直接連接到PCIe匯流排上，提高了資料傳輸的效率。

相較於傳統的儲存系統，NVMe具有優勢。傳統的儲存系統使用串列小型電腦系統介面（SCSI、SAS）連結控制器處理器與SSD。然而，由於SCSI是為磁碟設計的傳統協定，每次從CPU核心連接到SSD時，都會受到SAS主機匯流排介面卡（HBA）和同步鎖定模式的限制。這些瓶頸使得快閃陣列無法發揮出其應有的效能。

因此，現代數據體驗的提升需要更換掉這些傳統技術，解決方法就是採用NVMe/PCIe以及NVMe over fabric（NVMe-oF）。這種新型傳送協議可以將SSD直接連接到PCIe總線上，消除了傳統儲存系統中的瓶頸，提高了資料傳輸的速度和效率。隨著固態硬碟的普及和需求的增加，NVMe協定得以應運而生，以滿足市場對更快速度、更高效率的需求。

NVMe儲存裝置的可靠性和穩定性取決於許多因素，包括設備的設計、製造、用料以及使用環境等。一般來說，高品質的NVMe儲存裝置具有較高的可靠性和穩定性，能夠滿足各種高性能應用的需求。

然而，需要注意的是，任何電子設備在使用過程中都可能出現故障或異常情況。因此，為了確保NVMe儲存裝置的可靠性和穩定性，選擇知名品牌的產品，並遵循設備的使用說明和維護規範，定期進行維護和保養，將可讓裝置更穩定運行。此外，對於關鍵業務或重要資料的儲存需求，也可以採用冗餘設計和備份機制，以提高系統的安全性。

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