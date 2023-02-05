加速供應鏈轉型 區塊鏈為軟體服務提供新商機

【作者： 王岫晨】

新一個年度的挑戰即將開始，許多研究單位都著手預測新趨勢。在疫情帶動下，企業迎向數位轉型的高速發展。眾多企業面對現代化IT改造時，將應對更複雜的雲端與邊緣技術以及數位服務所帶來的安全性和應用交付挑戰。

邁向無中心架構

F5在其2023年的應用服務趨勢預測中指出，分散式雲端即服務將引領企業邁向自動全數位化的業務。應用與數位體驗已經成為企業與客戶無所不在的溝通形式。近幾年在疫情影響下，面對面或者以實體地點為基礎的商業模式不再具有優勢，消費者期望新應用功能不斷的擴充，由API驅動的物聯網市場已經證明了這一點。

也因此，F5認為應用交付和安全技術的下一個轉變將由API驅動，這將推動無中心架構（headless）成為主流。無中心架構指的是將業務能力和功能，以API的形式發佈，新興的應用架構將沒有層級，也不需要透過應用，在消費者和資料之間充當中介。這種架構適用於可組合應用模式，並可用於組合數位服務，更可以用於驅動物聯網市場。未來企業提供的數位服務有了全新的定義，API將成為交付和安全技術的主要驅動力，也可以直接公開資料服務給企業與合作夥伴使用，這是一個重大轉變，也將在API交付和安全方面提供新的挑戰與機會。

F5台灣區總經理張紘綱指出，疫情趨動的數位優先理念下，我們看到企業正朝向雲原生、多雲服務、雲端安全、AI人工智慧、元宇宙等科技布局前進，這些變革企業需要採用持續不斷的轉型，包括以敏捷的方式強化、擴展數位科技，才能挑戰瞬息萬變的未來世界，掌握新產業價值鏈的商機。

無縫化數據分享

今日的數據孤島已成為企業、組織須解決的關鍵難題，「無縫化數據」將成為解方。其以雲端環境為基礎，在數據生產者與數據消費者數據集群間，進行即時性的數據共享、無縫化協作，改變了當代的數據架構，也成為跨越數據孤島的解決方案。

資策會MIC預測此趨勢將帶來三大變化。一是擁有無縫化數據共享的組織、團隊將可進行更無縫化的協作，利於提高團隊敏捷性，縮短從數據分析獲得商業洞察的時間，可更快速的掌握市場並驅動服務創新。二是數據架構建構焦點將從垂直型態的資料池建構，轉型為水平型態，包含點對點的數據交換、快速資料遷移皆成為重點發展技術；第三是數據一致性與合規性需求擴張，將驅動終端設備以及使用者數據與資料加快標準化發展。

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