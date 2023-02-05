前進垂直應用市場 微控制器低功耗方向確立

【作者： 王岫晨】

在所有的電子設備中，微控制器（MCU）可以稱得上是應用領域最廣，也最常見到的半導體元件。也因此，微控制器的市場腳步，往往也牽動著敏感的科技產業發展脈絡。在2023年，恩智浦半導體資深行銷經理黃健洲認為，微控制器市場最重要的發展趨勢是朝關鍵垂直應用開發，例如工業、行動裝置、汽車、通訊基礎設施等，所以也需要考慮到關鍵技術（包括思考、感測與連結）、雲端基礎設施（如機器學習、安全識別、數據分析等)、和邊緣到邊緣（包括工業控制器、智慧城市、機器人、智慧零售）的發展。

客戶轉向高階製程產品

意法半導體亞太區資深產品行銷經理楊正廉指出，微控制器的需求在過去兩年暴增非常多。在這種市場需求大幅提昇的情況下，客戶開始考慮可以採用更高階製程的微控制器產品。ST也藉由這樣的機會，建議客戶加速採用更高階製程的微控制器。以過去製程較為成熟的微控制器來看，隨著需求大幅提昇的情況下，往往會使得市場供應面更為吃緊。因此藉由這樣的機會，讓客戶可以轉而採用更為高階製程的產品，不只功能更為升級，在應用面上也會更為多元。以ST來看，過去幾年的微控制器出貨量都維持著持續成長的態勢，這也顯示出整體微控制器市場依然十分熱絡。

在另一方面，近年來客戶對於低功耗、高效能、高安全性的微控制器需求也不斷攀升，加解密的機制也必須更為完整。因為從燒錄、傳輸到韌體等層面，都必須比起以往更為安全。現在的微控制器，客戶在選擇上，更加在意對於IP的保護，甚至連燒錄過程都必須要進行加解密的保護。儘管安全功能在過去的產品上就已經存在，然而現在的客戶更重視這樣的安全功能，以STM32U5這樣的新一代低功耗微控制器來看，在安全性的功能強化上，比起過去的產品更為完整齊備。

MCU市場的良性競爭

微控制器的市場發展趨勢將朝關鍵垂直應用開發，例如工業、行動裝置、汽車、通訊基礎設施等。

面對近年來台灣本土MCU廠商紛紛開始發展32位元的微控制器產品線，楊正廉認為這是個非常正向的發展常態，在競爭的狀況下，會有更多客戶需要的好產品問世，也能夠創造更多元的應用場景，並解決更多的問題。在這樣的良性競爭下，可以共同把MCU這塊市場的餅做大，共享其利。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.2月(第375期)智慧農漁CTIMES雜誌】