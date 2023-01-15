開放數據結合AI應用 為企業永續經營鋪路

【作者： 王岫晨】

根據IDC研究，2022年全球用於商業實踐、產品和組織的數位轉型的科技支出達到1.8兆美元，比2021年成長17.6％。而研究也指出，數位轉型科技投資支出將在2022～2026年預測期內保持這種成長速度，五年的年複合成長率（CAGR）為16.6%。

IDC預期，在疫情略微放緩之後，未來將看到積極的數位轉型科技投資成長。隨著企業加速追求數位優先策略，他們正在將這些投資引向內部營運和外部直接參與。對內部營運的投資主要集中在提高效率和韌性上，而客戶體驗轉型已經成為許多公司的首要任務。在2022年數位轉型的三大優先重點，包括後端支援和基礎架構、智慧製造和數位供應鏈優化。其他大量投資的營運重點還包括了互聯資產、設施管理，以及用於企業營運用的數據和資訊等。

以AI結合數據

AI導入要成功落地 算力與算法都很重要 但領域知識才是勝出關鍵。

全球景氣衰退警鐘響起，面對即將到來的重重挑戰，考驗著企業經營的韌性與未來巿場佈局的智慧。隨著2023年的到來，全球主要預測機構也對全球經濟預測一片黯淡，國際貨幣基金（IMF）指出2023年經濟成長有機會持續下調至1%以下。台經院也將2023年台灣經濟成長率下修至2.91%。

面臨全球逆風，企業經營者也急著尋找突圍策略。針對這樣的現況，Profet AI（杰倫智能科技）認為，近期的不景氣來襲，經營者也應該要信任景氣循環，巿場低點才是企業改善人員、機器、原料、方法與環境體質的最佳時機。在不景氣時反向操作，更有機會以較低的成本獲得設備與人力。倘若要在目前低迷的景氣中加大投資，AI應用將是首選之一。原因在於優秀經營者必須能夠綜觀全局，而要能綜觀全局，就必須仰賴可信任的情報資訊與數據。而經營者導入AI應用時，也必須具備正確的態度，以AI結合數據資料與領域知識，產出情報資訊，如此才能透過AI應用來確保企業的永續經營。

然而，AI並非是個光鮮亮麗的名詞，企業在導入AI時，實際牽涉到許多細部的作業流程，也需要跨部門與跨科系的溝通協調，才能有效進行資源整合。AI 導入要成功落地，算力與算法都很重要，但領域知識才是勝出關鍵。企業必須專注深化領域知識，導入工具或應用則可交由專業合作夥伴來進行。在現今地緣政治情勢下，企業唯有不斷提升自身領域專業，才能立於不敗之地。

Profet AI指出，企業經營者最頭痛的，就是導入新工具或新方法來提升企業效率。以傳統產業而言，95％以上的企業根本不知AI是什麼，也無從得知應該投入多少資源，甚至不知道如何著手進行。必須透過有效率的AI平台與工具，才能有效提升產品良率、降低測試時間與報廢數量，同時減少開發費用與成本，以快速有感的實際數據來提高經營成效。企業應該把數據當作日常，才能落實數位優化，以AI持續強化競爭力。

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