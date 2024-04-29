竹北高中將改隸陽明交大附中 2校簽合作備忘錄

國立竹北高中接受陽明交大邀請改隸為陽明交大附中，2校校長今天正式簽訂改隸附中合作備忘錄，將把合作備忘錄及改隸評估報告行文教育部審議，正式進入程序。

竹北高中發布新聞稿表示，陽明交大校長林奇宏在簽訂儀式中表示，陽明交大擁有先進設備、資源和優秀研究型師資隊伍，更有豐沛學校聲望與校友資源，可讓師生接觸到更先進、前瞻學術與科技成果。

學校師生、退休同仁及畢業校友在意的校名、校歌、校徽及校訓等問題，竹北高中校長陳瑞榮於新聞稿中表示，已與陽明交大達成共識，包括「竹北高中」校名會於學校全名中保留，竹北高中校歌不會更動，保留原有校徽主要元素、校訓「精誠博雅」不會變動。至於學生制服是否更動，將尊重竹北高中師生自主決定。

竹北高中表示，今年國三學生入學竹北高中，就有可能成為陽明交大附中第1屆畢業生，陽明交大將投注資源在竹北高中，113學年開始2校就會開展跨域國際、社會人文、電子資訊及生物醫學等各項課程與教學合作。

陽明交大去年12月在校務會議決議通過，邀請竹北高中改隸為陽明交大附中。竹北高中今年1月校務會議正式決議通過，接受陽明交大邀請改隸為陽明交大附中。

陽明交大邀新竹女中改隸為附屬高中，遭竹女校友團體反對。教育部去年9月發函，指出竹女有程序瑕疵，包括未辦說明會，以及校務會議表決門檻不符規定。