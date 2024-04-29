快訊

警官帶輪椅母搭火車遭拒！副站長更要求92歲婦「站起來」 台鐵道歉了

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北高中將改隸陽明交大附中 2校簽合作備忘錄

中央社／ 新竹市29日電
國立竹北高中接受陽明交大邀請改隸為陽明交大附中，2校今天正式簽訂改隸合作備忘錄。 圖／竹北高中提供
國立竹北高中接受陽明交大邀請改隸為陽明交大附中，2校今天正式簽訂改隸合作備忘錄。 圖／竹北高中提供

國立竹北高中接受陽明交大邀請改隸為陽明交大附中，2校校長今天正式簽訂改隸附中合作備忘錄，將把合作備忘錄及改隸評估報告行文教育部審議，正式進入程序。

竹北高中發布新聞稿表示，陽明交大校長林奇宏在簽訂儀式中表示，陽明交大擁有先進設備、資源和優秀研究型師資隊伍，更有豐沛學校聲望與校友資源，可讓師生接觸到更先進、前瞻學術與科技成果。

學校師生、退休同仁及畢業校友在意的校名、校歌、校徽及校訓等問題，竹北高中校長陳瑞榮於新聞稿中表示，已與陽明交大達成共識，包括「竹北高中」校名會於學校全名中保留，竹北高中校歌不會更動，保留原有校徽主要元素、校訓「精誠博雅」不會變動。至於學生制服是否更動，將尊重竹北高中師生自主決定。

竹北高中表示，今年國三學生入學竹北高中，就有可能成為陽明交大附中第1屆畢業生，陽明交大將投注資源在竹北高中，113學年開始2校就會開展跨域國際、社會人文、電子資訊及生物醫學等各項課程與教學合作。

陽明交大去年12月在校務會議決議通過，邀請竹北高中改隸為陽明交大附中。竹北高中今年1月校務會議正式決議通過，接受陽明交大邀請改隸為陽明交大附中。

陽明交大邀新竹女中改隸為附屬高中，遭竹女校友團體反對。教育部去年9月發函，指出竹女有程序瑕疵，包括未辦說明會，以及校務會議表決門檻不符規定。

教育部 新竹 竹北高中 陽明交大

延伸閱讀

陽明交大合校3年爭議多 去年找竹女當「附女」告吹

陽明交大竹北校區擁古蹟群 縣立實驗高中另覓他處

師生控校方低價出租校區 陽明交大否認：會審慎規畫

陽明交大客家學院開發遭抗議 群聯、校方五點聲明澄清

相關新聞

竹北高中將改隸陽明交大附中 2校簽合作備忘錄

國立竹北高中接受陽明交大邀請改隸為陽明交大附中，2校校長今天正式簽訂改隸附中合作備忘錄，將把合作備忘錄及改隸評估報告行文...

屏縣教育處今宣布 113學年起凌雲、僑智、舊寮三所國小停辦

屏東縣府今年度啟動裁併校，4月22日歷時5小時教育審議會審議，屏縣府教育處今公布審議結果，113學年度起裁併屏東市凌雲國...

七寶媽挨轟歧視 韓璟：我唸過資源班 那才是正常教育該有樣貌

前立委鄭運鵬助理、網紅視網膜經紀人韓璟，昨晚也透過臉書自曝：「我就是唸過資源班的人」，並直言在那一至兩個月相當短暫的學習期間，對她來說「是非常舒服的一段經歷」，她並認為，那才是正常教育該有的樣貌。

及人高中偷跑改名「中信」新北：不改善最重罰百萬並停辦

新北新店區私立及人高中是當地老牌私立完全中學，因少子化衝擊、財務狀況不佳，數年前董事會易主，改由中信銀行經營，今年3月申...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

不只醫生、護理師職業 新北打造職探營隊培育醫事人才

據人力銀行資料，醫療專業類人員平均月薪4.6萬、每人工作機會為12.6個，但學生家長多只知道醫生、護理師等職業。新北市教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。