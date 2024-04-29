閱讀磐石獎彰化獲11獎項 王惠美：成果豐碩

教育部閱讀磐石獎彰化縣囊括4項閱讀磐石學校獎及7項閱讀推手獎共11個獎項，彰化縣長王惠美表示，今年成果豐碩，對彰化縣教育給予最大鼓勵與肯定。

二林高中國中部、螺陽國小、大村國小及溪州國小榮獲閱讀磐石學校獎。彰化縣立圖書館、大城鄉立圖書館、彰化藝術高中國中部忘憂草勵學天使團、埔心國中埔園閱讀志工隊獲得閱讀推手團體獎項。

另外，有3人獲得閱讀推手個人獎項，包括永興國小主任陳茂欽、文昌國小主任林惠如、二林高中國中部老師巫詩涵。獲獎學校會獲得教育部獎勵金新台幣20萬元，可用於充實圖書、設備、推廣閱讀。

以大村國小為例，彰化縣政府指出，百年老校大村國小位在盛產葡萄的大村鄉，學校以葡萄為主軸，課程導入SDGs永續發展目標，透過多元學習方式，讓學生愛上閱讀，進而自行開創與整合，展現自主學習能力。

彰化縣政府今天舉行表揚活動，王惠美致詞時說，為讓孩子有更好學習環境，結合社會資源及專款成立42座「英文愛的書庫」，投注經費約640萬元，扎根英文閱讀與國際教育。

縣府也推動「書福悅讀計畫」，挹注約1.01億元經費，改善全縣63所學校圖書館空間環境，發展閱讀特色，並建置61所學校社區共讀站，充實閱讀軟硬體設備。