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及人中學改名未核定 新北教局要求撤除中信內容

中央社／ 新北29日電

新北市及人中學申請改名中信高級中等學校，但新北市教育局認為該校改名未核定下就掛出新校名，要求學校在實體及官網、臉書粉絲團等中信內容全面撤除，否則將開罰。

新北市及人中學獲中國信託商業銀行捐資助學，已規劃轉型為大台北地區免護照就可就讀的國際學校，已向新北市政府教育局申請更名為「中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校」，並與中信國際實驗教育機構（台南、新北）、中信金融管理學院組成「中信國際學校」系統。

由於及人中學在校門張貼中信集團的品牌企業形象LOGO及「中信國際學校」，教育局不僅要求撤除，就連學校官網及臉書（Facebook）粉絲團與中信相關內容，也都要求撤除。中央社記者向校長謝惠玟查證時，她表示，學校目前不接受採訪。

教育局說，及人高中因校務運作需求申請辦理法人及學校名稱變更，已在3月申請更名，目前正在審查中，尚未核定，因此113學年度仍須以「新北市私立及人高級中學」名稱招生與經營。

教育局說，有關疑似使用非核定名稱招生，教育局已於4月22日函請該校限期改善，屆期未改善，將依「私立學校法」最高得處學校法人新台幣100萬元以下罰鍰，並可按次處罰至改善為止。或處行為人或負責人最高150萬元以下罰鍰，並限期命其停辦；屆期未停辦者，並可按次處罰至停辦為止。

教育局表示，因學校法人及學校更名涉及整體校務規劃及發展，若相關資料完備並經委員審查通過後，後續將依法召開私校諮詢會等行政程序。

中信 教育局

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