影／全台首創！暨大刷學生證往返台中高鐵不用錢

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學自辦「NCNU Free-Pass」，5月20日起刷學生證搭台灣好行日月潭線往返台中高鐵、暨大享免費優惠。記者賴香珊／攝影
國立暨南國際大學自辦「NCNU Free-Pass」，5月20日起刷學生證搭台灣好行日月潭線往返台中高鐵、暨大享免費優惠。記者賴香珊／攝影

為便利學生通勤返鄉，國立暨南國際大學協調南投客運每周加開10班次台灣好行，更結合一卡通學生證自辦「NCNU Free-Pass」，未來搭台灣好行往返台中高鐵、暨大校區免費，校方今在縣府宣布「NCNU Free-Pass」將於5月20日開通上路。

暨大指出，該校已連續7年獲「全球50大綠色大學」，因校區環境幽美常有民眾踏訪遊憩，更因位居日月潭風景區的旅遊熱線上，學生常因遊客眾多而搭不上車，尤其是可直達往返暨大、高鐵台中站之間的台灣好行日月潭線更是一位難求。

考量學生通勤返鄉便利性，暨大協調南投客運加開台灣好行班次，未來每周一至日的上午由台中高鐵到日月潭（途經暨大）均增加1班次，每周五下午則預約增開3班次由暨大開往高鐵台中站的專車，支應學生交通需求，也嘉惠觀光旅客。

為了減輕學生交通負擔，並讓暨大校園與埔里、大台中生活圈更緊密相連，校方更結合一卡通學生證自辦「NCNU Free-Pass」，刷暨大學生證搭台灣好行往返台中高鐵、暨大校區免費，該項接駁服務今也在縣府一樓大廳宣布，正式開通上路。

而今天的「NCNU Free-Pass」開通儀式就在埔里鎮長廖志城及縣府觀光處長陳志賢、計畫處長邱紹偉、新聞處長蔡明志等人見證下宣布上路，暨大校長武東星說，南投航空及港口，軌道建設又太慢，因此直接將校內接駁與現有的觀光交通結合。

暨大表示，該免費接駁服務將於5月20日上路，粗估每學期約需100多萬元，由校方自編經費；縣府則表示，將學校接駁與觀光運輸結合，是全國首開先例的創舉，埔里轉運站、中捷到南投等也持續推進，縣內公共運輸系統可望更加完善。

國立暨南國際大學自辦「NCNU Free-Pass」，5月20日起刷學生證搭台灣好行日月潭線往返台中高鐵、暨大享免費優惠。記者賴香珊／攝影
國立暨南國際大學自辦「NCNU Free-Pass」，5月20日起刷學生證搭台灣好行日月潭線往返台中高鐵、暨大享免費優惠。記者賴香珊／攝影
暨大自辦「NCNU Free-Pass」刷學生證搭台灣好行日月潭線往返台中高鐵、暨大享免費優惠。台灣好行日月潭線示意圖，圖／日管處提供
暨大自辦「NCNU Free-Pass」刷學生證搭台灣好行日月潭線往返台中高鐵、暨大享免費優惠。台灣好行日月潭線示意圖，圖／日管處提供

中捷到南投 台灣好行 高鐵

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