花蓮國中生首訪印度 珍珠加香料奶茶台印一家親

花蓮縣宜昌國中師生一行成為台灣首批正式組團訪問印度中小學的國中生，難忘經驗讓同學們直呼「比想像中好很多」，餐食不僅合師生們胃口，彼此更用台式珍珠加印度香料奶茶，從餐飲迸出台印一家親。

宜昌國中由校長梁仲志、教務主任邵治家與英語老師林靜慈，最近率領7年級與8年級學生等共11人，到新德里拉姆賈斯國際學校（Ramjas InternationalSchool）交流，拉姆賈斯國際學校也為訪團安排接待家庭。

同學張容萁說，本來有點緊張，但接待家庭的友善與熱情讓她放心很多，對一些單字有疑問時，印度學伴也總是很有耐心地解釋，「真的很高興有機會來到印度學習，見識到不同文化。」

8年級同學曾奕文表示，抵達新德里後，看到的印度「比想像中好很多」，半夜馬路上仍是車水馬龍，非常繁榮；在學校吃印度食物時，發現味道很合胃口，在接待家庭裡也充滿歡樂。

駐印度代表葛葆萱伉儷及教育組長陳立穎23日見證兩校簽署姊妹校合作備忘錄，期盼未來有更多交流。

葛葆萱致詞強調，這是雙方第一次國中生的實體參訪交流，極具歷史指標性意義，並感謝教育組的努力，相信未來雙邊中小學會有更多互動。

這次交流活動雙方事前透過多次視訊會議，鎖定以聯合國永續發展目標13「氣候行動」（ClimateAction）為主題，同學們一起討論要如何建立綠色城市，分享印度與台灣的觀點。

印度老師還帶領訪團做瑜珈與冥想等活動，印度同學穿著印度各地服裝介紹印度代表性美食料理；宜昌國中同學也介紹台灣文化及美食，帶來原住民歌舞，並透過親身經歷讓印度同學認識與瞭解如何因應大地震。

在美食介紹課程中，台灣學生烹煮珍珠，拉姆賈斯國際學校同學準備印度香料奶茶（Masala chai），同學們將珍珠加入印度香料奶茶，透過實作進行味覺美食交流。

梁仲志校長表示，此行促進台灣與印度學生之間的友誼、理解和知識交流，並會晤德里市政府教育局長，也參觀北印重要景點，行程豐富扎實，受益良多。

為推動中小學國際教育計劃，駐印度代表處教育組過去已媒合63所印度學校與台灣學校線上交流，但這是台灣首度有國中生實體來印度參訪。

拉姆賈斯國際學校所屬基金會執行長潘特（RachPant）表示，這次交流成果豐碩，希望拉姆賈斯國際學校師生在不久的將來也可以去花蓮訪問學習。