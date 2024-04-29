指導科展33年 師獲表揚

高雄市第64屆中小學科學展覽會昨在國立科工館登場，全市高、國中小401件參賽，學生自製氣瓶捕捉二氧化碳，也有團隊研究金屬對磁鐵物理擺的影響，盼建物減輕地震帶來損害。此外，教學36年、參加33屆科展國小老師陳建良昨獲教育局表揚，感謝他年年為科展付出。

參賽作品分國中小組及高中組，主題多元，五福國中學生自製氣瓶，探究碳捕捉材料的吸附效能，獲化學科第1名。正興國中學生結合地震及建物相關時事議題，探討不同條件的金屬對磁鐵物理擺影響，獲國中物理科第1名。愛國國小探究走廊自然風以減少教室冷氣用量，獲國小組地球科學科第1名。

教育局昨頒發各組別優異作品，28件作品取得高市代表權，將參加7月22日至26日台南市所辦的全國競賽。

另外，27名老師獲頒科展優良指導教師，愛國國小老師陳建良累計指導學生參展超過30屆，經驗最豐富。

陳建良說，他初任教師時在旗津教書，當時對馬路兩側散見的大量白色「電石渣」感到好奇，帶領學生研究，初次參賽獲佳作，後來研究旗津離岸流，發現新港口開闢後沙灘嚴重退縮，此後幾乎年年帶學生參展，搞不清楚獲得幾次第1名。