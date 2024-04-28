克服老榕樹竄根 義竹國小換PU跑道

嘉義縣長翁章梁母校義竹國小創校逾百年，2015年運動操場曾斥資466萬元更換為PP人工草跑道，因老舊需再整建，前年獲體育署核定補助1006萬元，去年5月完成工程招標，歷時將近1年施工換成PU跑道，昨於109周年校慶啟用，盼提供學生及社區民眾安全運動場域。

義竹鄉長黃政傑說，義竹國小2015年施做PP跑道，沒有為周圍榕樹斷根，導致榕樹根延伸至PP跑道內，跑道表面凹凸不平，學生跑步有跌倒風險；此外，PP跑道雖美觀但養護不易成本高，異物也易卡在PP纖維內。

義竹國小校長闕裕清說，PP人工草跑道，因需鋪設細沙確保排水性，屬於嬌貴型運動設施，要投入許多時間金錢保養，他接任後發現損壞，且使用年限已至，加上容易受榕樹竄根影響，最後決定重新鋪設PU跑道，更好維護也容易清潔。

義竹國小運動操場整建計畫經立委蔡易餘、教育處努力，前年12月獲體育署補助1006萬元，去年完成工程招標，全新PU跑道昨天歡喜啟用。