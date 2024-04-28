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嘉市訂雙語教材 適用小六、國一
嘉義市政府率全國之先，編纂完成市訂雙語教材ChiayiAdventures，將供國小六年級及國中一年級上課使用，昨天在北興國中發表，並舉辦學生口說英語競賽，市長黃敏惠頒強調，市府以雙語教育培育國際視野人才，將帶孩子實現從嘉市到世界的目標，成為新世代公民。
雙語教材共4冊，花費250萬元歷時一年完成，透過建置虛擬情境雙語教學平台，以城市為學習場域，將嘉市文史景觀與特色物產，用生活情境英語對話呈現，也透過外師提升學生英語能力。
教材內容多元豐富，特色景點納入檜意森活村、美術館、花磚博物館、市博館等。美食介紹火雞肉飯、東市場、文化路夜市。文化篇探索城隍廟、嘉義古道、交趾陶及木都工藝歷史，自然美景介紹嘉義公園、蘭潭、樹木園。黃敏惠說，「Chiayi Adventures」將嘉市文史景觀轉化為生動英語對話情境，讓學生學習語言，培養在地認同。
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