嘉市訂雙語教材 適用小六、國一

前立委鄭運鵬助理、網紅視網膜經紀人韓璟，昨晚也透過臉書自曝：「我就是唸過資源班的人」，並直言在那一至兩個月相當短暫的學習期間，對她來說「是非常舒服的一段經歷」，她並認為，那才是正常教育該有的樣貌。

2024-04-26 08:40