嘉義市發表雙語教材 鼓勵學生用英語介紹城市魅力

嘉義市雙語教材歷時1年編纂完成，今天發表，內容多元豐富，包括文化、美食及景點，將作為國小6年級及國中1年級外師上課教材，鼓勵學生用英語介紹嘉市的美好與魅力。

嘉義市雙語教材今天在北興國中發表，市長黃敏惠致詞表示，英語是拓展孩子國際視野的重要工具，教材將當地文史景觀轉化為生動英語對話情境，讓學生學習語言的同時，深化對在地文化的情感和認識，也培養學生全球視野和在地認同。

嘉義市教育處長郭添財說明，嘉義市雙語教材共4冊，歷時1年完成，透過「建置虛擬情境雙語教學平台」，以城市為學習場域，將文史景觀與特色物產，用生活情境的英語對話方式呈現。

郭添財指出，雙語教材將作為嘉義市所屬國小6年級以及國中1年級外師上課教材，期望提升學生英語能力，並鼓勵學生用英語向世界介紹嘉義市幸福城市的美好與魅力。

嘉市教育處表示，教材內容多元豐富，特色景點有檜意森活村的老屋再造、嘉義市立美術館的藝術饗宴、花磚博物館的歷史深度，以及市立博物館的豐富文物。

另外，美食部分有火雞肉飯、東市場、文化路夜市等。文化篇章則帶領學生探索城隍廟、交趾陶及嘉義木都工藝歷史等。自然美景介紹嘉義公園的盎然綠意、蘭潭的湖光山色等。