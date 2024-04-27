聯興國小學生數逆勢成長 王惠美：爭取市有地作第二校區

彰化縣很多小學學生人數逐年遞減，聯興國小卻逆勢成長，現有校地未達學生享有校地面積法定門檻的一半，今聯興慶祝創校六十周年，縣長王惠美公開提到希望彰化市公所能慷慨撥用土地給聯興當第二校區使用，市長林世賢隨後也公開回應會與縣長好好協商。

聯興國小今舉辦六十周年校慶暨PU跑道啟用典禮，感謝縣政府、縣議會支持教育，由縣政府補助565萬元完成修繕PU跑道、操場、籃球場。全體師生和家長高唱「生日快樂」歌，王惠美和校長柯文吉合切生日蛋糕，氣氛歡樂。

王惠美稱讚聯興的行政與教學團隊用心讓家長看得見，學生人數逆勢成長；她說，現有校地不足，鄰近學校有一塊市有地，市公所行文要求縣政府與彰化市民代表會協調，今校慶有多名市民代表參加，縣政府把握機會溝通，希望能與市公所、市民代表會一起努力讓校園更好。

市長林世賢表示，聯興國小對面有近一公頃市有地，市公所未來會與縣長好好協商，希望能夠對學校的發展、對社區的發展、對整體的發展都是最有利的。

聯興校長柯文吉說，聯興費時兩年籌備今日的六十周年校慶，昨天下雨而今天上午雨停，天氣舒爽，是上天給聯興最好的生日禮物，多名前校長、校友、社區家長和民代出席校慶，場面喜氣洋洋，聯興會更認真辦學為國家社會培養人才。

據了解，聯興旁邊有名為「影劇一村」的眷村，早年聯興學童有人姓名林青霞、鄧麗君，相當趣味。現今聯興15班、學生總人數346人，依法令規定校地面積應有2萬400坪至2萬4800坪，聯興校地1萬500坪，嚴重不足，縣政府積極爭取市公所支持教育，把一街之隔的市有地規畫為教育用地。