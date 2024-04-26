融和書展音樂 高雄永芳國小讓閱讀變立體 滋養學生寫作力
為幫學生累積表達及溝通能力，高雄市永芳國小鼓勵中高年級參加「永慶誠實徵文比賽」，5年3班導師黃宛慧讓學生參賽前先梳理誠並分享「誠實經驗」，讓同學思考誠實的重要性，也增加了寫作素材。
永芳國小是這次徵文賽高雄區國小組徵件人數最多的學校，校長王美惠不僅鼓勵學生參加徵文賽，也致力推動閱讀。他強調，閱讀是所有學科的基礎，尤其108課綱強調素養導向，「閱讀是基本能力，這個基礎沒打好，很多事都會窒礙難行。」
為了增加學生的閱讀興趣，永芳國小會舉辦各種主題書展，如10月有萬聖節，所以展出與鬼怪相關的書籍，再如耶誕節會聯想到耶誕樹，就會展出樹木相關書籍。永芳國小也設計與閱讀主題式活動，例如，按關鍵字到圖書館找更多與主題相關的書籍，成功闖關可以獲得獎勵。
近年「親子共讀」受到重視，永芳國小一年也會安排兩次親子講座，邀請劇團老師以「如何用繪本與孩子談心」為講題，教家長利用繪本與孩子互動，並培養孩子的閱讀習慣。
從永芳國小走到大寮圖書館只需十分鐘，因此永芳也常和圖書館合辦活動。王美惠以去年3月介紹繪本《天鵝湖》的活動為例，除了說故事，還有長笛、小提琴合奏〈天鵝湖〉及〈四隻小天鵝〉的現場表演，並問學生「聽到這段音樂，你想像台上會是表演怎麼樣的畫面？」王美惠強調，透過說故事與音樂演奏的雙重閱讀，將繪本重新詮釋，讓閱讀立體化，也有助豐富觀者的聯想力、創造力。
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